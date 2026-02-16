Actuamos para acabar con la especulación de la vivienda

Hechos, no palabras. Es la frase que mejor define la acción del Partido Socialista Obrero Español para frenar la especulación con un bien esencial y favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes, las familias y la clase trabajadora.

Por eso mientras el Partido Popular, en las comunidades en las que gobierna, favorece la adquisición de viviendas por parte de fondos buitre y fondos de inversión extranjeros, para especular con ellas o ponerlas en alquiler turístico, desde el Gobierno de España se ponen en marcha medidas destinadas a ampliar la oferta, proteger la demanda y bajar los precios de los alquileres.

La implantación del Registro Único de Alquiler es un buen ejemplo. Se trata de una herramienta creada por el Ministerio de Vivienda que obliga a los propietarios de pisos turísticos a pedir al Registro de la Propiedad un número identificativo de su vivienda para poder publicar el alojamiento en cualquier plataforma web.

Gracias a esta medida, el número de viviendas turísticas en España ha descendido, en apenas seis meses, en más de 50.000, 5.600 de ellas, aquí en la Región de Murcia. Son inmuebles que han salido del mercado de la especulación turística para estar disponibles como pisos de alquiler para los jóvenes.

El Gobierno de España actúa, mientras el Gobierno de la Región de Murcia no hace nada o, lo que es peor, bloquea.

El Gobierno de España puso en marcha una Ley Nacional de Vivienda, entre cuyos objetivos se encontraba el de bajar los precios de los alquileres mediante la declaración de los barrios de alta demanda como zonas tensionadas. Una medida que ha funcionado en aquellos lugares en los que se ha implantado como Cataluña, donde los precios de los nuevos contratos han bajado un 5%, pero que el Gobierno de López Miras ha rechazado aplicar.

Con el objetivo de facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda, el Gobierno de España ha puesto en marcha diversas convocatorias del Bono Alquiler Joven. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha recibido 26,4 millones de euros por este concepto, pero, por alguna razón que se niegan a explicar, los fondos no han llegado a sus destinatarios. Una vez más, el Gobierno regional del Partido Popular perjudicando a la ciudadanía de la Región de Murcia, por puro interés partidista, para no admitir que el Gobierno de España hace las cosas bien y se preocupa de la gente.

Hemos pedido explicaciones sobre el destino de ese dinero, públicamente y en sede parlamentaria, pero sistemáticamente nos niegan la respuesta. Tampoco sabemos a qué destinan el presupuesto de la dirección general de Vivienda, que se nutre al 90% de fondos estatales y europeos que no sabemos a dónde van.

Lo único que sí sabemos es que no los dedican a construir vivienda pública. Cero viviendas construidas en los ocho años de Gobierno de López Miras. No sólo no las impulsan, también las bloquean.

Esta Comunidad Autónoma recibió los fondos necesarios para la construcción de 566 viviendas asequibles y apenas ha comenzado cinco. El plazo para la ejecución de estos fondos europeos, adjudicados a la Región por el Gobierno de España, acaba en junio y todo apunta a que tendrán que devolver más de 20 millones de euros que han sido incapaces de utilizar. Podrían haber solucionado a 566 familias de esta tierra su principal problema, pero no han querido hacerlo.

También rechazan el decálogo para facilitar el acceso a la vivienda en la Región, propuesto por el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, que incluye medidas como: deducciones fiscales a los menores de 36 años que vivan de alquiler o ayudas de 36.000 euros para que jóvenes y familias puedan pagar la entrada de su primera vivienda. Medidas justas, serias y factibles para ayudar a la mayoría social de esta Región a tener un hogar propio.

El PP no quiere. Pactará con Vox que los ayuntamientos cedan nuestro suelo público gratis a ciertos constructores para que hagan viviendas y las vendan por encima del precio de mercado. Las llamarán «asequibles» y será mentira. Sólo esperamos que, al menos, no acabe todo como en Alicante.