Meteorología y relaciones públicas

Alberto S. M., el sospechoso de secuestrar y violar a una mujer durante casi dos años en su casa de Murcia, es llevado desde comisaría hasta la Ciudad de la Justicia, para ser puesto a disposición judicial / Israel Sánchez

Espantoso. Qué horror lo de la mujer secuestrada durante dos años en la pedanía de San José de la Vega. ¿Cómo ha podido suceder algo así en estos tiempos, aquí, en una pedanía de Murcia? ¿Cómo es posible que unos vecinos lo supieran y no lo denunciaran? La chica es marroquí y el raptor español. Ella ha sido terriblemente maltratada y violada. Ya les digo, qué horror.

Aire. Escribo esto el viernes sentado junto a un ventanal. Desde aquí puedo ver los árboles cercanos a mi casa. El fuerte viento los hace moverse de un modo que asusta un poco, después de lo que hemos visto esta semana en Cataluña y en otros lugares donde han caído sobre coches, tejados y alguno incluso sobre personas. Una mujer ha fallecido por este motivo y hay otros heridos. Veo desde aquí una palmera bastante alta y bastante cercana como para, si se cae, lo haga sobre mi casa. Pero las palmeras aguantan mucho, ¿verdad? (Emoticono del miedo).

Pérdida por el viento. Una mujer a su vecina, desde su balcón, recogiendo la ropa del tendedero: «Se me han ‘volao’ unos calzoncillos de mi marido».

Panorama de embalses. La verdad es que la Confederación Hidrográfica debería repasar un poco la situación de nuestra infraestructura regional a la hora de recoger agua de lluvia. Hay pocos embalses, y varios están donde no llueve, así que nuestras reservas de agua son las más bajas de España. Donde llueve hay uno, pero tiene una capacidad de risa a la hora de almacenar agua. Y luego está Camarillas, que ese sí que se llena y entonces hay que soltar el agua que vemos pasar por el río tan ricamente. Los del Tajo están a reventar. A ver si nos trasvasan toda el agua que necesitamos.

Museos. He visitado muchos museos. Como aquel que dice, les tengo muchísima querencia, y en cada país y en cada ciudad que he viajado lo primero ha sido ir a ver sus museos. Algunos son inabarcables, como el British de Londres, el Louvre de París o el Egipcio de El Cairo– me refiero al antiguo, el nuevo me gustaría mucho verlo, pero ya me lo he dejado para la próxima reencarnación- sin olvidar los de Berlín, Ámsterdam, Roma, etcétera. El que mejor conozco es, sin duda, El Prado, que contiene una colección de pintura absolutamente maravillosa. Mi cuadro favorito de El Prado es La Anunciación, de Fra Angelico. Si hay un Cielo, debe ser así, como lo que se ve en ese cuadro.

Si hay un Cielo, debe ser así, como lo que se ve en ese cuadro. / Museo del Prado

Poco tiempo juntos, pero es público. En una revista especializada puede leerse la noticia de que el torero Cayetano Rivera y Tamara Gorro, que no sé quién es, son pareja. En el mismo medio, se explica el historial sentimental de ambas personalidades. Él se casó con Blanca Romero, y con Eva González, y tuvo una relación larga con María Cerqueira. Ella, según dice la revista, tuvo una relación de un mes con Rafa Mora y luego se casó con el futbolista Ezequiel Garay. Esto de que, una relación de un mes, salga en la revista resulta curioso, ¿verdad?

Da el pego. En un bar, tres hombres maduros charlan sentados en una mesa. Uno de ellos le dice a otro: «Tú tienes cara de buena persona, pero engañas».

Serie. Están poniendo una serie que está muy bien. Se llama Código de silencio y es inglesa. Va de una mujer sorda que colabora con la policía en una investigación, es decir, que es una serie policiaca, pero también es algo más. Los esfuerzos de la protagonista por avanzar en la vida, a pesar de su discapacidad, son interesantes, y también su personalidad y su escala de valores. Y, como siempre en las series británicas, perfecta de ambientación y con un ritmo muy bueno. Además, son seis capítulos, y se agradece que no sean diez como en la mayoría de las series americanas de este tipo.

Filosofías de vida. Hablo con un amigo. Es joven, 37 años, y está casado, no tiene hijos. Le pregunto que si se plantean la descendencia. Me dice, más o menos, esto: «De momento no queremos tener hijos. Estamos muy bien así. Además, he hecho una estadística con los amigos y conocidos casados que tienen mi edad. La mayoría de los que han tenido hijos han acabado divorciándose. Nos gusta la vida que hacemos: salimos, viajamos, vamos al gimnasio y vivimos nuestras vidas personales, nuestras aficiones, etcétera. De momento, de hijos, nada». (Creo que hay ya muchas parejas que piensan igual que este amigo. Qué tremenda diferencia con los de mi generación).

¿Extrañado o enfadado con la presidenta de Madrid? Escucho al pasar a un hombre que habla por teléfono en la Gran Vía de Murcia, que está diciendo en ese momento: «¡Joder con la Ayuso y las medallicas!».