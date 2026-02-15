Opinión | El canal del funcionario
Fuego, agua y viento: La naturaleza se rebela
Hace medio año, el fuego arrasaba más de 350.000 hectáreas, el peor verano que se recuerda, Galicía, Castilla y León y Extramadura, sufrieron en primera línea su devastadora fuerza, para que nos hagamos una idea, el espacio quemado es igual a la superficie de cultivo que tenemos en la Región de Murcia.
El fuego de este pasado verano, ha dado paso a la segunda fuerza, el agua. Andalucía y Galicia, junto con Extremadura (otra vez) y Portugal, han llevado un mes de enero y los primeros días de febrero, vomitando el líquido elemento por cada poro de la tierra, sus terribles consecuencias aún están por valorar.
Y sin tiempo de descanso, el Dios Eolo ha enviado a su ejército a nuestras tierras, arrancando árboles, tejados y muros, y esperemos que también haya servido para que aquellos que niegan la emergencia climática ya no tengan ninguna mentira a la que agarrarse.
Es cierto que nuestros pantanos de la península ibérica, están muchos a rebosar, menos Murcia, aunque como decía aquel cubano que le preguntaron por Fidel Castro: -No nos podemos quejar- contestó, ¡Ah! ¿Están ustedes bien entonces? repreguntó el turista en el Malecón de la Habana, -no compadre-, contestó, ¿qué parte no entendió del ‘no nos podemos quejar’?
El cambio climático ya no anuncia su herida de año en año, sino que cada vez que puede se rebela frente a unos dirigentes que siguen despreciando las alertas que envía.
En estos días pasados hemos conocido, a nadie ha pillado por sorpresa, que Donald Trump ha decidido con su firma acabar con cualquier atisbo normativo que aliviaba la emisión de gases de efecto invernadero, y ello no será algo liviano o secundario, al contrario, la decisión de las grandes potencias de hacer oídos sordos a los gritos de S.O.S del planeta llamado tierra, y eso nos afectará a nosotros, los murcianos sufriremos no solo los efectos devastadores del fuego, el agua y el viento, sino que sus políticas económicas, nos afectarán en el corazón de nuestro tejido productivo, nuestra agricultura y nuestro turismo.
El calor volverá más fuerte este año, durará más tiempo, y muchos turistas, por culpa del cambio climático trasladarán su destino de vacaciones a otros lugares, y nuestra agricultura sufrirá un efecto aún más demoledor, y es que la irrupción de otros mercados productores, nos hará replantearnos nuestro propio modelo agrícola.
El problema es que algunos confían en domesticar a las fuerzas de la naturaleza a base de ocurrencias y negaciones. Si alguien pretende luchar contra el fuego, el agua y el viento tapándose los ojos y decir ‘No toy’, se equivocará.
Como decía el maestro Serrat en una de sus míticas canciones, la naturaleza nos ha declarado la guerra.
