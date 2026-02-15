Charlas de bar

Edificios del casco antiguo de Cartagena, entre las viviendas más caras de la ciudad / Iván Urquízar

—Parece que el Gobierno va a sacar nuevas medidas para que deje de subir el precio del alquiler.

—Pues a ver si tiene más éxito que el que ha tenido hasta ahora. Porque según he leído por ahí en los últimos cinco años ha subido un 45% de media.

—Sí, claro, la media, porque en algunos sitios, como Madrid, Barcelona, y ya no te digo nada en Baleares, ha subido mucho más.

—Cierto. Ya hay mucha gente que renuncia a un trabajo en Mallorca o en Ibiza porque el sueldo no le da para pagar, no ya un apartamento, ni siquiera el alquiler de una habitación donde vivir. Leí un caso que de un chaval que había aprobado unas oposiciones de administrativo en un ayuntamiento de Ibiza y que renunció a la plaza precisamente por eso, por no poder pagar un sitio donde vivir.

—Pero, aparte del drama personal de esos casos que mencionáis, es que la cosa empieza a afectar a la economía general. Si los empresarios de hoteles, restaurantes, y demás no pueden contratar trabajadores, su negocio se va a resentir. Y eso ya no es un problema solo personal, eso nos afecta a todos, incluso a los que tenemos cubiertas nuestras necesidades de vivienda. Si se reduce la actividad económica, el empobrecimiento que eso supone nos afecta a todos.

—Es que el Gobierno parece que no da con la tecla. Ya lo ha intentado con la bonificación de impuestos. Y ahora, en vista de que la zanahoria no le ha funcionado, va a probar con el palo, porque va a reducir esas bonificaciones a los que suban los precios de alquiler por encima del IPC.

—Pues me temo yo que eso tampoco le va a funcionar. Si la subida del precio del alquiler te compensa la diferencia en la bonificación, ya te digo yo lo que van a hacer los propietarios de pisos en alquiler. Era lo que pasaba aquí en Murcia con las conserveras, que les salía más barato pagar las multas que instalar sistemas de depuración eficaces. Y así pasaba que vertían la basura en el río que se convirtió en una cloaca maloliente, que había que taparse la nariz para cruzar el Puente de los Peligros. Os acordareis.

—Y ¿qué me decís de lo de poner tope a los alquileres?

—Esa es la medida que tanto gusta a la izquierda que no es el PSOE. Tampoco acabo de verlo. Por un lado está el pensionista que se ha comprado un pisito con los ahorros de su vida para ponerlo en alquiler y completar la escasa pensión que no le da para vivir. ¿Cómo vas a decirle que tiene que poner a su alquiler el precio que le diga el Gobierno?

—Bueno, una cosa es el pequeño propietario y otra los grandes propietarios o los fondos de inversión que ven la vivienda como una fuente de ganancias muy saneada.

—Pero tampoco es tan sencillo poner una medida que puede alterar el mercado. En cuanto los fondos vean limitadas sus ganancias, ten por seguro que dejan de invertir en vivienda.

—Pues casi te digo que mejor sería. Estamos hartos de ver que gente que vive de alquiler se ve en la calle porque un fondo de inversión compra su edificio y le suben tanto el alquiler que sus ingresos ya no le alcanzan. Así que mejor que los fondos de inversión saquen sus sucias manos de las viviendas de alquiler.

—Ya bueno, pero es que si los buitres no lo ven rentable es que no es rentable para nadie. Poniéndole tope al alquiler te arriesgas a que muchos propietarios no quieran alquilar y, si no hay oferta, tampoco resolvemos el problema.

—Pero lo que no podemos es cruzarnos de brazos.

—Desde luego que no. A lo mejor lo de la creación de viviendas de alquiler social. Somos uno de los países europeos con menos viviendas de alquiler social. Pero si hay que invertir también en defensa, en mantenimiento de las líneas ferroviarias, recordad el accidente de Adamuz, en sanidad, en educación… y todo sin subir los impuestos. Ya me diréis cómo hacemos.