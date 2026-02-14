Qué significa ser ‘Gente de Murcia’

Juan José González Martínez imaginó un día una plaza pública invisible, hecha de palabras y miradas, donde Murcia pudiera reconocerse a sí misma sin disfraces ni alharacas. Así nació Gente de Murcia, una plataforma digital que no busca coronar al más ruidoso, sino señalar, con un gesto sereno, a quien merece ser llamado Murciano del Año mediante la voz colectiva de las redes sociales. Brota así el proyecto como brotan las cosas necesarias: con la intención de encontrar y dar voz a quienes sostienen la sociedad murciana desde la cultura, la ciencia, el deporte o las artes; personas que no siempre ocupan portadas, pero que dejan huella, aunque, como puede imaginarse, elegir no es fácil pues son muchos los caminos, muchas las manos que trabajan en silencio y el hecho de tener que escoger una sola implica aceptar la dificultad y el riesgo de la injusticia acechante. Sin embargo, aquí no se persigue tanto al famoso como al valioso; importan menos los focos que los valores, menos el nombre reconocido que la coherencia entre lo que se hace y lo que se es.

Este gesto público rescata del anonimato labores que, de otro modo, podrían quedar escondidas en la rutina diaria. En el fondo, todo el proyecto es un acto de justicia: una forma de decir «te vemos», «importas», «tu esfuerzo cuenta»... Sabemos también que el camino hasta aquí no ha sido sencillo: ha habido luchas, dudas, desgaste… pero algo indica que todo avanza en la dirección correcta, como si la idea hubiera echado raíces.

Desde la última edición, en 2025 (en el que se eligió como Murciano del Año al doctor José Manuel Felices Farías, médico radiólogo y divulgador sanitario), el reconocimiento tiene además un lugar concreto, un espacio físico donde las palabras encuentran un suelo y el agradecimiento se vuelve presencia: el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia.

Para terminar, decir que es inevitable mirar a Juanjo sin dejar de mirarnos a nosotros mismos también. Y no tanto por el ego o por un legítimo deseo de reconocimiento, sino por la necesaria convicción y la entrega en todo lo que hacemos cuando nadie nos aplaude. Tal vez por eso Gente de Murcia no habla solo de un premio, sino de una pregunta más profunda: qué significa, de verdad, merecer este reconocimiento.