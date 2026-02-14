Opinión | Nos queda la palabra
Que la fuerza te acompañe
Ni el propio Trump ni Estados Unidos serían nada sin la aportación de los inmigrantes
«La distancia entre lo que se dice y lo que se sabe que es verdad es abismal. La destrucción de la verdad es el triunfo definitivo de la maldad. Cuando la verdad nos abandona, cuando la dejamos escapar, cuando nos la arrebatan de las manos quedamos vulnerables al apetito del monstruo que tenga el rugido más fuerte», exclama la senadora Mon Mothma para denunciar la masacre del Imperio en una ciudad que bien podría ser Minneapolis. Vean la serie Andor. Una premonición de lo que ocurrirá si no paramos al monstruo.
Tan terrorífico como entregar una medalla para celebrar la Hispanidad al emperador que está masacrando a los hispanos en su territorio. En su primer año en la Casa Blanca ha detenido a 400.000 inmigrantes, la mayoría latinoamericanos.
Si no tienes la piel blanca lo vas a tener muy negro. Unos progenitores hispanoamericanos que, con todos los papeles e incluso la nacionalidad, ya no llevan a sus hijos a la escuela ni a las clínicas porque allí les espera la policía que imita a la Gestapo, de gatillo fácil y que no busca el orden sino al inmigrante. Eso sí, portan en sus vehículos militares ositos de peluche para captar niños y, tras tenerlos 15 días recluidos en jaulas, a sus padres.
En la «ficción» citada, saga de la Guerra de las Galaxias, los rebeldes advierten de la presencia del ejército imperial aporreando objetos metálicos, en el actual territorio yanqui los inmigrantes hispanos tocan un silbato para advertir que se acerca la ICE.
De padre alemán y madre escocesa, casado con la eslovena Melania, ni el propio Trump ni Estados Unidos serían nada sin la aportación de los inmigrantes.
Da miedo que a este lado del charco se conceda un reconocimiento a los que hacen la vida imposible a los hispanos, máxime si es por su aportación a la hispanidad. Y aún más sinsentido que lo hagan los que se autoproclaman más patriotas, siempre en el bando de los que propugnan el odio.
Que la fuerza y el amor, como corresponde al día y en reconocimiento a Bad Bunny, te acompañen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura