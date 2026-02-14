Que la fuerza te acompañe

«La distancia entre lo que se dice y lo que se sabe que es verdad es abismal. La destrucción de la verdad es el triunfo definitivo de la maldad. Cuando la verdad nos abandona, cuando la dejamos escapar, cuando nos la arrebatan de las manos quedamos vulnerables al apetito del monstruo que tenga el rugido más fuerte», exclama la senadora Mon Mothma para denunciar la masacre del Imperio en una ciudad que bien podría ser Minneapolis. Vean la serie Andor. Una premonición de lo que ocurrirá si no paramos al monstruo.

Tan terrorífico como entregar una medalla para celebrar la Hispanidad al emperador que está masacrando a los hispanos en su territorio. En su primer año en la Casa Blanca ha detenido a 400.000 inmigrantes, la mayoría latinoamericanos.

Si no tienes la piel blanca lo vas a tener muy negro. Unos progenitores hispanoamericanos que, con todos los papeles e incluso la nacionalidad, ya no llevan a sus hijos a la escuela ni a las clínicas porque allí les espera la policía que imita a la Gestapo, de gatillo fácil y que no busca el orden sino al inmigrante. Eso sí, portan en sus vehículos militares ositos de peluche para captar niños y, tras tenerlos 15 días recluidos en jaulas, a sus padres.

En la «ficción» citada, saga de la Guerra de las Galaxias, los rebeldes advierten de la presencia del ejército imperial aporreando objetos metálicos, en el actual territorio yanqui los inmigrantes hispanos tocan un silbato para advertir que se acerca la ICE.

De padre alemán y madre escocesa, casado con la eslovena Melania, ni el propio Trump ni Estados Unidos serían nada sin la aportación de los inmigrantes.

Da miedo que a este lado del charco se conceda un reconocimiento a los que hacen la vida imposible a los hispanos, máxime si es por su aportación a la hispanidad. Y aún más sinsentido que lo hagan los que se autoproclaman más patriotas, siempre en el bando de los que propugnan el odio.

Que la fuerza y el amor, como corresponde al día y en reconocimiento a Bad Bunny, te acompañen.