Hay un lugar en esta Región que deberíamos conocer todos sus habitantes. Tiene fácil acceso y estoy seguro de que impresionaría a los que lo vean por primera vez. Me refiero a la desembocadura de la Rambla de El Albujón, en el Mar Menor. Quizás los que le echan un vistazo en verano a la llegada de las aguas del río Segura al Mediterráneo en Guardamar -apenas una pequeña acequia que se arrastra hasta la desembocadura- crean que lo de la rambla puede ser algo más o menos igual, pero, créanme, tanto en verano como en invierno, aquello es bastante diferente.

Situada entre Los Alcázares y Los Urrutias, el lugar es muy fácil de encontrar pues, hacia la mitad de la distancia entre los dos pueblos, si miran hacia al mar, verán una mancha enorme de color terroso en el agua, creada por los vertidos que arrastra la rambla. El acceso no tiene problemas y cuando lleguen a la desembocadura verán ustedes un paisaje que recuerda un poco las películas de Parque Jurásico, eso sí, sin dinosaurios, pero podrán observar extraños arrastres de cañas, de maderas y basura que el agua ha llevado hasta allí. También cuelgan grandes telas de araña y demás elementos extraños que le dan un aspecto un poco antediluviano.

Y lo más sorprendente, que aquello no es una rambla, aquello es un auténtico y caudaloso río con miles de litros de agua que van a parar al mar. Como todos los de esta Región y algunos de otras, e incluso de otros países, saben y sabemos, esas aguas llegan llenas de nutrientes que se han filtrado en el acuífero por los riegos de la agricultura. El nivel freático sube constantemente con esas aportaciones, además de las lluvias, y son la causa principal de los cambios ecológicos que se está produciendo en el mar y que están dando lugar a las sopas verdes, las anomias y demás desastres para la fauna y la flora de nuestra laguna salada.

Este desmadre de agua del acuífero contaminada llegando al Mar Menor podría bajar mucho de intensidad si se llevara a cabo el plan que el presidente del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa, no deja de poner sobre la mesa sin que por ahora haya conseguido que se le haga caso. Durante muchos años, antes del Trasvase e incluso cuando este estaba ya funcionando, en el campo de Cartagena se ha regado con agua de los pozos que los propios agricultores tenían en sus fincas, además de con unas pequeñas máquinas desalobradoras para uso propio. Como este periódico explicaba el jueves, lo que está ocurriendo actualmente es que ya no solo se producen vertidos de agua dulce en el mar durante unos días, cuando llueve, sino que esa corriente puede estar viva semanas o meses porque el nivel freático sube muchísimo. Si se les permitiera a los agricultores regar con el agua de sus pozos el nivel freático bajaría y no llegaría tanta agua al Mar Menor.

Los que ya peinamos canas recordamos el Campo de Cartagena más seco que mi corazón, con cultivos de cebada, o produciendo lo que esa agua de pozo salobre permitía, es decir, algunos melones y poco más. Años después, en las fincas más grandes, comenzaron a utilizarse las máquinas desalobradoras, que las mantenían escondidas porque estaban prohibidas, y entonces comenzaron a verse algunas balsas grandes con agua en el árido paisaje. Después vino el Trasvase y la transformación total del secano al regadío que trajo la producción masiva, el trabajo, las exportaciones y la vida a esos pueblos. Pero también las tragedias que hemos vivido por los desastres en el Mar Menor.

El plan de Pérez Ruzafa de regar con el agua de los pozos parece de una lógica aplastante, ¿por qué no se lleva a cabo? Supongo que la decisión le corresponde a la Confederación Hidrográfica. A mucha gente le gustaría conocer una respuesta razonada a esta pregunta.