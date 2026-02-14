De Cartagena a Laponia

Por fin. Nos ha costado 40 años, pero ya tenemos nuevo Plan General de Ordenación Urbana en Cartagena. La propia alcaldesa nos ha explicado que se trata de un hito histórico, que permite el desarrollo urbanístico del municipio y que solucionará, entre otras muchas cuestiones, uno de los problemas más acuciantes: la escasez de viviendas. Hasta 120.000 nuevos hogares se levantarán gracias al futuro desarrollo urbanístico de zonas como El Hondón o la antigua Peñarroya, con permiso claro de la previa descontaminación de los suelos. Lo cierto es que la construcción de pisos en los últimos años ha brillado por su ausencia y esperamos que el documento ponga fin a esta sequía de ladrillos que sacude los bolsillos y los planes de vida de miles de jóvenes, impotentes para conseguir un techo propio. Ese es el presente real, mientras que el PGOU solo nos habla de desarrollo, de futuro, en definitiva, de proyectos. Y eso es harina de otro costal.

Ya hemos señalado en varias ocasiones que Cartagena es una de las ciudades más pobladas de España, por encima de muchas capitales de provincia. Un inciso a este respecto. Con las elecciones de Aragón aún calientes, me llamó la atención que la población maña asciende a cerca de 1,4 millones de habitantes, que se reparten sus tres provincias. Nuestra uniprovincial Región de Murcia la supera con casi 1,6 millones de habitantes. Pese a ello, Zaragoza, Teruel y Huesca suman 13 representantes en el Congreso de los Diputados, tres más que los de esta nuestra Comunidad. Dicho de otra manera, sus votos valen más que los nuestros. Ya. No descubro nada nuevo o que no sepamos. Tampoco pretendo enarbolar la bandera de la injusticia, solo plasmar una evidencia que se traslada a nuestra realidad diaria, que es la que realmente afecta a nuestro futuro, porque lo que hacemos hoy construye el mañana.

Y ojalá las decisiones importantes de hoy que marcan nuestro porvenir se adoptaran en el salón de plenos de nuestro bello y admirado Palacio Consistorial, pero mucho me temo que no es así, que nuestro desarrollo futuro depende en gran medida de lo que se decide en las Cortes Generales de Madrid y en el Palacio de la Moncloa, donde Murcia pinta poco y Cartagena menos. Que nadie se ofenda, porque no hablo de siglas políticas, ya que ni los de un lado o el otro del río han mostrado mucho interés por nuestra trimilenaria cuando han tenido responsabilidades. Y sí, para muestras un tren.

Reí por no llorar cuando el atrincherado Pedro Sánchez presumía esta semana en la Cámara Baja de que si ponemos en línea recta los 17.000 kilómetros de vías del sistema ferroviario español, podríamos atravesar el planeta del Polo Norte al Polo Sur. ¿De verdad? Está bien hacer analogías para que no nos perdamos en insulsas cifras. Sánchez lo consiguió, fue tan claro, que los cartageneros nos percatamos de que lo que nos separa de la Alta Velocidad no es una cuestión de distancias, sino de voluntad. Nosotros no queremos ir al Polo Norte ni al Polo Sur en ferrocarril, solo visitar a nuestros familiares en Madrid o en el resto de España. Para hacerlo en igualdad de condiciones que la inmensa mayoría de paisanos, apenas necesitamos 50 de esos miles de kilómetros de vías que para nada sirven a los pingüinos. Eso sí, sin mordidas, que diría mi amigo Puebla.

Pensándolo bien, puede que la era glacial llegue a nuestro litoral antes que el AVE o como se llame cuando lo tengamos, porque parece que ya ni siquiera está garantizado que dispongamos de este servicio, salvo que las operadoras de los convoys nos consideren rentables. Unos y otros mantienen sus debates sobre fechas. Que si hasta 2040 nada, que si yo aseguro que antes de que acabe el año se reabre la línea de Chinchilla. Que si tú no hiciste, que si tú tampoco. Y así no llegamos ni a Laponia.

Me parece excelente que planifiquemos nuestro futuro, que aprovechemos las enormes posibilidades que tenemos como enclave histórico y geográfico nacional y europeo, pero si consentimos que nos sigan relegando a viajar en el vagón de cola, no habrá PGOU que garantice nuestro desarrollo ni ahora ni en otros 40 años.