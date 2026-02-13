Rufián será devorado por los cainitas

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara del año entre el líder de la oposic / Eduardo Parra - Europa Press

¡Feijóo, Abascal, Ayuso! tranquilos, no preocuparos lo más mínimo por Gabriel Rufián. Cuando uno decide saltar al Coso Romano desde la izquierda como si fuera Máximo o el mismísimo Espartaco, siempre al final termina siendo devorado por otros gladiadores que no quieren compartir arena ni protagonismo.

A la izquierda del PSOE no solo hay autocrítica, intelectuales, cultura y diversidad, también abundan los celos, recelos, envidias, egos, miseria e incluso muchas veces, intereses espurios.

Lo normal, viendo la que se avecina –aumento al 5% el gasto en defensa, privatización ¿aún más? de nuestra sanidad pública, desmantelamiento y debilitamiento de la educación pública, incluso corre grave riesgo nuestro modelo de sistema público de pensiones ¡Qué alguien avise a nuestros pensionistas de manera urgente del programa económico y social de VOX!, retroceso de derechos laborales y sociales (véase la Argentina de Milei, condecorado por Ayuso), es que la izquierda no solo se uniera, sino que se conjurara para no pisotearse y escupirse.

‘El fin justifica los medios’

Por una vez y para que sirviera de precedente, ante la cada vez mayor probabilidad de que Abascal sea Vicepresidente y ministro de interior, los partidos de izquierda deberían ponerse a remar en la misma dirección, sin exigencias, sin codazos, poniéndose detrás de las fuerzas mayoritarias en cada territorio. Esto tiene un nombre: altura de miras.

Pero tranquilos, asistiremos de nuevo a un linchamiento cainita, a Rufián lo traicionarán, no por unas monedas de plata, sino por mucho menos, será, si no lo es ya, catalogado de traidor en su tierra y de mercenario y/o iluminado más allá de las fronteras catalanas.

Mucha gente, entre las que me incluyo, no les importaría tener un Rufián en nuestro barrio, pueblo o ciudad, de hecho, en Murcia ya tuvimos uno, le llamaban Oscar y se apellidaba Urralburu, los diputados populares temían cada vez que tomaba la palabra en la Asamblea Regional, ‘menos mal que esto de la Asamblea no lo ve nadie’ decían los diputados populares mientras se aflojaban la corbata, y miren como terminó, devorado, denostado, insultado y hasta menospreciado por sus ex compañeros y ex compañeras, con sarna y hasta mala fe.

Siempre lo dije, tuve la suerte de participar activamente en la organización más grande que hay en este país, y también tuve la mala suerte de comprobar como la izquierda jamás podrá ponerse de acuerdo. Hay gente gobernando y dirigiendo la izquierda en este país, que prefiere cortarse la mano antes que votar a un compañero, y más si propone abrir una ventana para que se airee el ambiente. Rufián no se quemará en este intento, simplemente lo matarán. D.E.P.