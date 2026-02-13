Mi madre solía advertirnos de que en nuestra familia había un gen muy peligroso, bueno, ella le llamaba «ramalazo», que circulaba libremente, y que debíamos cuidar de que no se manifestara en nosotros. Hablaba de ello como quien habla de una antigua maldición familiar. Peor: una de esas maldiciones gitanas de las que no se puede escapar. Según ella, era algo capaz de arruinarte la vida para siempre si te descuidabas.

Sé que cuando sepas que se refería a la pereza te vas a reír. La pereza tiene esa apariencia tan inofensiva, tan de domingo por la tarde, que cuesta creer que te pueda arruinar la vida. Qué rabia que no consigo acordarme del nombre que le daba mi madre a esa especie de mal de ojo, porque no era gandulería, ni era flojera. Era algo que ponía los pelos de punta. De verdad.

De pequeña me lo tomaba a cachondeo, y eso que ella lanzaba vaticinios sobrecogedores sobre el futuro de los pobres entregados a la desidia. Aparentemente sin venir a cuento, le venía a la cabeza alguien que era un desastre y su padre le hacía todo, desde pequeño, y ahora andaba errante, de trabajo en trabajo, cuando lo tenía, sin sacar los pies del plato.

De vez en cuando nos ilustraba con algún ejemplo de los frutos que daba una vida entregada a la pereza. En serio, daba miedo. Con el tiempo, sin que ella lo nombrara, acudía a tu mente el recuerdo de personas cuyo triste destino quizá era por no haber vencido en algún momento crucial de su vida aquel obstáculo que precisaba un poco más de sangre en las venas. Imposible no pensar en aquellas personas como en los desgraciados tocados por la maldición. El efecto siguiente era ponerte más tiesa que una vela. Tú sola. Por si acaso.

Por si todo eso no daba miedo, resulta que ese gen tan peligroso lo llevábamos todos de serie. En cualquier momento se podía manifestar, y había que estar siempre alerta. Nunca seríamos libres de la maldición de la pereza. Siempre tendríamos que luchar contra ella.

Estoy convencida de que hay virtudes que solo se maman en casa. Nadie aprende a vencer al sofá a los veinte años si no lo ha visto hacer de niño. Rabindranath Tagore escribió sobre un ave que robaba el sueño de los niños mientras dormían; pues bien, la pereza es esa misma ladrona, pero de los sueños con mayúsculas. La ladrona del sueño de ser ingeniero, la ladrona del sueño de ahorrar, la ladrona del sueño de tocar bien un instrumento. Se los va llevando poco a poco entre siestecita, un «mañana» y mil chorradas que nos van desdibujando.

Así que ten cuidado. La pereza es inmune a su veneno, y tiene sus propios sueños: los de hacer de cada cual un inútil. Estate atento a la maldición. Que no te robe los sueños.