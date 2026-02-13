Gracias, radio

En el año 2011, la Unesco proclamó este día como el Día Mundial de la Radio y, al año siguiente, la ONU lo aprobó, con la finalidad de agradecer a las emisoras de radio las noticias que difunden, las voces que amplifican y las historias que comparten. Si existe algo vivo en este mundo, es, sin duda, la radio. Su agilidad, su inmediación y lo peligroso que es que lo dicho ya ha salido por las ondas a miles de personas, sin posibilidad de una pensada previa, por esa inmediatez y rapidez de reflejos, a veces te puede jugar una mala pasada por espontaneidad o, simplemente, por ímpetu informativo. Por eso, la radio es el instrumento de comunicación más atractivo, incluso muy por encima de la televisión.

Recuerden el triste y famoso 23F, que dentro de 10 días celebraremos a las 18.23 horas —un año más, y van 45— su fracaso, y cómo la radio fue la que nos tuvo con la oreja tiesa, la mente en tensión y el cuerpo malo, hasta que se narró en directo la salida de los diputados secuestrados. El día que se sepa toda la verdad de quién estuvo detrás del fallido Golpe de Estado, vamos a flipar más aún con alguno de los personajes intervinientes. Ojalá alguna vez se desclasifiquen los secretos de ese día y, como el libro de Pilar Urbano, podamos con la venia indagar sobre el 23F.

Tan ágil e indispensable es la radio que si alguna vez tuviera que irme a una isla desierta, lo único que me llevaría sería un transistor, con la esperanza de que hubiese cobertura, claro.

Para mí, este día es uno de los más importantes de mi existencia. Los más de 15 años en Radio Murcia de la cadena SER, colaborando con un programa semanal denominado Su señoría, han supuesto experiencia, cariño y libertad de expresión. No trato más que hacer llegar al oyente las claves de las resoluciones judiciales más controvertidas, o la razón del éxito o fracaso de ciertas leyes. La comunicación es esencial, ya sea a través de la radio, la prensa o la TV, para explicar a ese pueblo de donde mana la justicia según la Constitución los movimientos de la misma.

Igual de importante es, ha sido y será la radio en nuestro país también de forma cotidiana, sin necesidad de acudir a acontecimientos puntuales. Recuerden aquellas reuniones familiares alrededor de un transistor para oír los partes de actualidad; las historias emblemáticas como Matilde, Perico y Periquín o La familia Porreta; o a José María García con sus apodos de mayor o menor gusto a todo quisque futbolero; o Encarna Sánchez, con un éxito radiofónico que nunca entendí. También han habido programas inolvidables, como Cabalgata fin de semana, del periodista hispano-chileno Bobby Deglané. O la recaudación de dinero desde Murcia para Valencia por una riada. Eso es la radio, que tanto sirve para entretenimiento, para información o para una solidaridad desinteresada.

Tan ágil es la radio que recuerdo estar viendo una noche un partido de fútbol por televisión en la cafetería de un hotel madrileño cuando, a mi lado, un señor iba cantando los goles segundos antes de que se vieran en la tele. Le pedí por favor que mantuviera en silencio sus euforias o pesadumbres con relación a las noticias que recibía a través del pinganillo inserto en su oreja. Me hizo caso.

Ni la TV ni Internet han podido con esa radio que modula la amplitud de las ondas recibidas (AM) o por modulación de frecuencia (FM). Como tampoco la IA va a conseguir postergarla; porque esta es una herramienta, y no una voz, como es la radio. Con sus magníficas voces, nos cautivan desde casa o desde el coche, y nos mueven a la curiosidad de cómo será la persona que es portadora de la misma, cómo es físicamente o cuáles serán sus pensamientos, sentimientos y deseos más personales. Y eso que ahora, a veces, las emisoras de radio se abren a la imagen televisiva para determinados programas. En mi opinión, más interesante, morboso si quieren, ilusionante mejor, es imaginar cómo es la mujer o el hombre que se encuentra detrás de esa portentosa voz.

En España, y también en nuestra Región, hemos tenido y tenemos voces inigualables, ni siquiera por el conocido por la Voz, Frank Sinatra. Esas voces finas o graves, pero siempre aterciopeladas, de muchos de nuestros locutores/as de radio, me enamoran. A ellos, a los que de alguna manera tenemos la suerte de salir por las ondas, y sobre todo a los oyentes o radio escuchas, les deseo Feliz Día Mundial de la Radio.