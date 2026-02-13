El chicle de Vox

Gobernar desgasta, pero más desgasta no gobernar. Este era un razonamiento de la vieja política, cuando se decía que fuera del poder hace mucho frío. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, estar fuera del poder otorga adhesiones y aumenta la devoción. Claro que esto solo rige para un partido, Vox, porque lo que es para el PSOE o el PP sigue siendo ‘frocen’.

En Murcia hay un antecedente. El partido Ciudadanos consiguió más concesiones del PP en la legislatura en que lo apoyó desde la Asamblea que cuando, en la siguiente, se incrustró en el Gobierno. Vox, que vino a sustituir a Ciudadanos como muleta del PP, ha aprendido la lección, pero no por experiencia ajena, sino por la propia. Al principio de la actual legislatura condicionó el apoyo a López Miras a una participación proporcional en el Gobierno, a lo que el líder popular se resistió hasta el límite de lo posible. Pero una vez en el Gobierno, Vox renunció con la misma determinación con que había exigido entrar. Y es entonces cuando López Miras, que no quería a los abascales al volante, empezó a añorar su presencia en la Mesa del Consejo.

La espantada de Vox, en Murcia y en otras Comunidades (Extremadura y Aragón, por fijar las consecuencias visibles), ha mostrado la eficacia de la estrategia: fuera del Gobierno se está electoralmente más calentito. Después de que López Miras acariciara, en las primeras encuestas de este mandato, la mayoría absoluta, a cuyo borde se quedó en 2023, le ha venido el revés de las más recientes, que le informan de que se va alejando en favor del crecimiento de Vox. Y más que las encuestas, los resultados de las experiencias piloto de Extremadura y Aragón le indican que ha de poner sus barbas a remojar.

Pero Vox también ha de estar atento hasta cuánto puede estirar el chicle. La colaboración con el PP no le favorece, pero no hacerlo y generar una inestabilidad que favorezca a la izquierda a medio plazo puede volverse en su contra. A ver si van a morir de éxito.