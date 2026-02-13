David López Sandoval (Córdoba, 1975), profesor de Lengua y Literatura en Bullas, doctor en Letras, obtuvo por su libro Arte menor el XVII Premio de Poesía Blas de Otero-Ángela Figuera de la Villa de Bilbao, ciudad en la que ahora publica el poemario EL Gallo de Oro en su colección de Poesía. La trayectoria literaria de David López Sandoval es veterana y consagrada, tanto en su faceta de poeta original como en la de interesante dramaturgo, por cuya labor ha sido galardonado con varios premios nacionales. No es de extrañar por ello que en este nuevo poemario el lector descubra al maestro del lenguaje, docente y profesor filólogo vocacional que disfruta recuperando para su palabra poética nueva y original la magia de la tradición literaria, de sus encuentros y de sus símbolos, y al mismo tiempo la recuperación de las formas clásicas de la métrica española, sin temor alguno a convertirse en un arqueólogo de las estructuras poéticas tradicionales o en un nostálgico degustador de ritmos pasados de moda.

En un poemario anterior, En carne vivo (2022), demostró que era capaz de escribir una lírica contemporánea y actual y expresarla a través de 69 sonetos, confirmando, sin embargo, que su mundo poético estaba vivo y lleno de novedad y vigor.

En este volumen, cuyo título Arte menor proclama la bondad de lo breve, vuelve a servirse de las formas clásicas para exponer su universo interior, partiendo de que en ocasiones lo más pequeño, lo inferior en tamaño y en extensión, puede ser tan poderoso y revelador como lo más grande, tal como lo expresa el propio libro en su argumentación final, tras asegurar que el átomo constituye la materia; el detalle, el paisaje; la pieza más pequeña, la maquinaria completa y que lo pequeño es el sostén de lo grande: «La poesía revela semejante orden de correspondencias que se replica en todo lo que hay: ¿existiría la eternidad del poema sin el instante que lo inspiró?, ¿formaría parte del canon sin ese verso genial que le da sentido?, ¿qué sería de la inmortalidad literaria del endecasílabo sin la fugacidad del heptasílabo?, ¿qué de lo que se lee sin lo que no se lee, sin el espacio en blanco de la sílaba, sin el silencio de la cesura? Este libro es un homenaje a ese ‘arte menor’ que fundamenta el gran arte, aquel que perdura y brilla para siempre, pero que, en demasiadas ocasiones, suele olvidar a qué partes insignificantes de sí mismo debe su existencia».

Con tales propósitos, el lector podrá disfrutar de un poemario muy original, coherente y bien construido, en el que gozará de las estructuras del arte menor de siempre: romancillos-endechas heptasílabos, seguidillas y seguidillas con bordón, tercetillos, coplas de pie quebrado… Y descubrirá en la estructura del libro una construcción presidida por la obsesión por el tiempo y su transcurrir, ya que los poemas se agrupan en cuatro secciones, tituladas con las estaciones del año: verano, otoño, primavera e invierno; concatenada cada parte con un poema de enlace, titulado con el nombre de la estación siguiente. Y podrá gozar de un mundo poético prendido a la naturaleza y a su gozo, pero enriquecido por la palabra siempre ingeniosa de este poeta capaz de descubrir en los perfiles habituales de una existencia vitalista sorpresas que revelan sabiduría y dominio de una lengua poética asombrosamente original, marca de la casa.

El mundo poético de David López Sandoval se enriquece con su vital visión del tiempo. No puede sorprendernos que muchos de los poemas estén vinculados a un determinado mes del año, coordinados plenamente con la visión temporal estacional cuatripartita de todo el libro. Pero, en esa reflexión tan personal del tiempo y de los tiempos, comparecen también la memoria y los recuerdos de otros momentos de esa existencia que se contempla inevitablemente desde el presente. Un paisaje, un viento, un crepúsculo, una luna, unas aves, unos jardines, una ermita abandonada en el paisaje, cielos y luces, constituyen asombros y vivencias que van forjando una estructura existencial que solidifica y coordina plenamente a todo el poemario. Y al mismo tiempo lo dota de una autenticidad vitalista acorde con la trayectoria de este poeta siempre original y siempre prendido a la realidad circundante, apetecida y glosada con plenitud. Y enriquecida con el recuerdo sutil de los maestros (Juan Ramón, Keats, Cernuda, San Juan de la Cruz o Dante Alighieri) que regalan a las páginas de este poeta contemporáneo la rosa de la libertad, el ruiseñor nocturno, la sombra del silencio, el pájaro solitario y la reflexión, en mitad del camino, de ese itinerario definitivo que este libro trascurre a través de sus cuatro estaciones.