¿Te gusta Rufián?

A mucha gente le gusta Rufián. Sobre todo a las mujeres. Pero no por por su sexapil, que quizá también, sino porque en el desierto parlamentario destaca por su agudeza. Muestra inteligencia sin pedantería, y para ser incisivo utiliza más la ironía que la irritación, lo que lo separa de los tostoneros, algo que genera empatía femenina, más proclives las mujeres a las sutilezas que al doctrinario grueso. Sorprenderá saber que también gusta a las señoras de derechas, porque cuando reparte estopa contra los de Sánchez lo hace en un registro ingenioso, más lacerante que la repetida ramplonería de la oposición convencional, y porque la cuña de la misma madera provoca heridas más sensibles.

Rufián destaca en el Parlamento porque todo lo demás, sin casi, es farfolla. Cuando escuchas debates como el de ayer, sobre la cuestión ferroviaria, te entran ganas de invadir Polonia. Y ni siquiera te asiste el consuelo de que Rufián haya estado esta vez a la altura. Uno se queda humillado y ofendido después de la ristra de naderías, sobre todo cuando sufre la perspectiva de tener que coger un tren el martes que viene.

A la gente le gusta Rufián, pero está irreversiblemente desubicado. Qué pena. ¿Que hace un independentista catalán en Algeciras? Él mismo se lo pregunta. Pero la cuestión debiera ser planteada al revés: ¿Para qué querrían en Algeciras a un soberanista catalán? ¿No hay alguien más? Y, de paso ¿por qué un tipo tan lúcido como parece ser Rufián es independendista catalán o de cualquier otro sitio? Sobre todo ¿desde cuándo un independentista puede ser, en rigor, a la vez de izquierdas?

Rufián cae bien porque lo hemos visto crecer. De friki, tipo Belarra, ha madurado con los años, pero todavía no lo suficiente para dejar de ser el Ícaro que proteja sus alas según los consejos de Dédalo. Su proyecto de reunir a la gouche divine llega tarde, pues los clientes del bar Bocaccho, en la calle Montaner de Barcelona, están casi todos muertos. Además, la cosa consistiría en reeditar a Sumar con otro nombre, exactamente lo mismo que en 2023. Sumar ha sido lo que dicen querer ahora: se les olvida que ya se presentaron todos juntos, y después, a pesar del éxito de apuntalar al PSOE, se fueron separando porque donde estaba Yolanda no cabía Podemos. Ahora es lo mismo, y viceversa. (Consultar en Google: Operación Roca). Tantos años y no aprenden.