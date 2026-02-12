La ‘élite’ sindical médica echa un pulso al Consejero de Salud

Si San Esteban vuelve a acceder a las reclamaciones del todopoderoso sindicato médico, con su satélite de lujo, el Colegio de Médicos, estaríamos asistiendo en directo otra vez, a la enésima demostración de fuerza de unas organizaciones, que no del colectivo, que algunas veces pienso, empiezan a formar parte del problema y no de la solución.

Si echan un vistazo a las 14 reivindicaciones que han provocado la convocatoria de huelga que tendrá lugar del 16 de febrero, al 20, y que coincide con el primer paro nacional ya previsto contra la firma del borrador de Estatuto Marco, con una concentración el 16 a las puertas de la Consejería, y una manifestación el 20 (Consejería de Salud / San Esteban), son un torpedo en la línea de flotación que lanzan a la propia Consejería de Salud.

Que el cabreo que tienen algunas organizaciones sindicales y colegiales con el Ministerio y la Ministra de Sanidad, no es justo que la paguen los responsables regionales, pero sobre todo, sería bueno, que los usuarios y pacientes dejen de ser usados como sus particulares escudos humanos.

De las 14 reivindicaciones, 13, van dirigidas contra la política regional y competencias autonómicas, y la reivindicación que resta ¡manda huevos!, que diría Federico Trillo, es para pedir el: ‘Apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a la aprobación, en el ámbito nacional, de un estatuto propio del personal médico y facultativo’.

Esta huelga a la que han sido llamados los médicos y facultativos, no contribuye en nada a fortalecer la sostenibilidad del sistema sanitario público, y mucho menos a facilitar mejorar la calidad del servicio prestado.

Seguir empeñados en establecer un marco legal de negociación, donde solo esté presente una parte del colectivo de la sanidad pública, o atribuyéndose en exclusiva la representatividad de un grupo concreto, lo único que consigue es preguntarnos, como decía Vargas Llosa: ¿En qué momento se jodió el Perú?

San Esteban, cuyo inquilino fue condecorado en octubre de 2024 con la Medalla de Colegiado de Honor con Emblema de Oro del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia, tendrá que decidir, si por fin dejar de ser el balón de oxígeno de un colectivo privilegiado en las negociaciones, o decirles a los ‘huelguistas’ que la negociación se lleva a cabo en Ronda de Levante.

Ojalá por una vez y para que sirviera de precedente, desde palacio apostaran por sus profesionales y sus gestores para resolver los problemas, que los hay, en la sanidad pública. Sería todo un síntoma de madurez y responsabilidad. Volver a echar al Coso a ser devorado por leones, gladiadores y sindicalistas, a tus oficiales, es un grave error histórico que aún hoy seguimos pagando, y es que muchos se han acostumbrado a ver los toros desde la barrera, pero no se atreven a torear.