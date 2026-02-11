Pedro y el lobo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la reunión que ha mantenido con el presidente de la Verkhovna Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, en Moncloa. / José Luis Roca

Se van a cumplir cincuenta años del inicio de la Transición. La Ley para la Reforma Política y su referéndum en diciembre de 1976 permitió la legalización de los partidos políticos y el derrumbamiento de la estructura legal del franquismo. Y en el 77, las elecciones a Cortes constituyentes que elaboraron la Constitución. Desde entonces, hemos vivido la incertidumbre de no pocas noches electorales.

A mi parecer, algunas victorias del PSOE, especialmente la de Felipe González en 1982 y Zapatero en 2004, fueron recibidas con verdadero entusiasmo popular. A priori, la victoria de la izquierda es la de los desheredados, los perseguidos, los perdedores de muchas batallas no necesariamente bélicas. La esperanza del cambio, de la justicia social, de la restauración o la reparación. No digo que los triunfos de la derecha no sean celebrados, pero son la victoria del orden establecido, de los privilegios, de la clase gobernante. La otra cara de sus victorias es el desencanto, las ilusiones perdidas, la esperanza frustrada.

El gobierno de un país no es tarea fácil y determinadas decisiones suelen ser traumáticas. La reconversión industrial de los 80 o la reforma de las pensiones del año 85 con el voto en contra de Nicolás Redondo y la primera huelga general de la democracia son buenos ejemplos.

En el relato de los triunfos socialistas no incluyo a Pedro Sánchez, pues escondía ciertas dosis de autoengaño. La primera, porque Mariano Rajoy casi clamaba por su derrota y, la segunda, porque decir que había ganado una mayoría progresista era puro ejercicio solipsista. Dejando al lado al PNV, es evidente que Junts no lo es ni en el más extraño de los sueños, ni por electorado, ni por sus raíces en la rancia burguesía catalana. Además, pactar con Puigdemont, un escapista que dejó colgados a sus socios de gobierno, era, en román paladino, pedir peras al olmo. Ni siquiera fue un pacto de legislatura, ¡como para darle un premio al negociador! Por cierto, fue Santos Cerdán.

Pedro Sánchez apostó por la amnistía para pacificar Cataluña, convertida en avispero político por la incapacidad manifiesta del gobierno de Rajoy. Una jugada arriesgada que soliviantó a los sectores más conservadores del país, pero también a parte de su electorado que vieron en ella una sonrojante claudicación ante el separatismo. Ninguno de los críticos ha sido tampoco capaz de dar una respuesta que no fuera echar más leña al fuego. La España invertebrada es un rompecabezas que nunca entenderán determinadas castas engoladas en sus privilegios o en su tradicional sentido del orden basado en el palo sin zanahoria.

En Cataluña se apaciguó un conflicto que no tenía visos de solución, pero en el resto del país estalló el incendio. Sin embargo, la amnistía no se revertirá aunque vuelva a gobernar la derecha. El trabajo sucio ya está hecho y sin coste político para quienes lo critican.

Mientras tanto, la legislatura de Pedro Sánchez se parece a la historia del Lute, camina o revienta. La bonanza económica, alabada por analistas internacionales de probado prestigio, no se traslada a la clase trabajadora, a pesar de sus éxitos en la creación de empleo y la subida del salario mínimo que benefició a millones de trabajadores de empleos precarios y sueldos de miseria, en gran parte por su inane política de vivienda y la inflación acumulada en productos básicos de consumo.

Dos defectos graves tiene Sánchez: el primero, que no sabe vender sus éxitos. En la UE se ha movido como pez en el agua, mejor que ninguno de sus predecesores en Moncloa, incluido González y mucho más de lo que podría soñar Feijoo. El segundo, su nefasta política electoral, tan parecida al cuento de Pedro y el lobo, aquel pastorcillo daba el aviso del lobo y resultaba ser falso; varias veces lo hizo y engañó a los pastores que acudieron en su auxilio, pero cuando vino de verdad, ya nadie lo creyó.

Su estrategia electoral se basa en advertir que viene la ultraderecha y que el PP la asume. Lo cierto es que el lobo ya ha llegado y se está comiendo a las ovejas. Los jóvenes, con importantes carencias en su conocimiento de la Historia de España reciente, parecen decantarse por los cantos de sirena de los radicales y muchos han aprendido el Cara al sol. Ni siquiera conocen la mitología y lo peligrosas que son las sirenas.

Faltaba Felipe González para atizar las brasas de un incendio. ¡Quién viene a hablar! Como Kronos, fagocitó a todos los secretarios generales y candidatos de su partido hasta Zapatero, a quien sembró de minas el terreno.

A la izquierda del PSOE el panorama es desolador. Podemos ha tenido en las aragonesas menos votos que SALF, pero parece que la reflexión y la autocrítica no son palabras de su diccionario.

Un gobierno de izquierdas necesita también dos cualidades: arrojo para realizar las reformas necesarias y pedagogía política para explicarlas. Pero, sobre todo, necesita un proyecto de país y tener claro que se gobierna para el pueblo y con el pueblo.