El gusto es mío

Nuestra insostenible sociedad de consumo nos ha habituado a un ejercicio banal de la libertad. Basta necesitar un champú, por ejemplo, para emplear diez minutos delante de varios metros de estanterías con docenas de frascos entre los que elegir. Llega a ser agobiante tanta posibilidad de elección. Esta acción cotidiana de elegir constantemente puede llevar a pensar que nadie es dueño de nuestros gustos, que somos libres porque nos lavamos el pelo con el champú que nos da la gana. Y elegimos lo que nos gusta, claro, es nuestro gusto personal lo que nos determina. Porque gusto tenemos todos. O eso creemos. Así como la mayoría está dispuesta a aceptar que conocer el criterio de un experto antes de adquirir algo es una actitud inteligente, y de hecho la publicidad sigue explotando la idea de «ocho de cada diez expertos recomiendan…», pocos aceptan que en el arte también hay entendidos cuya opinión puede ser más valiosa que la tuya.

Si el tema del gusto es espinoso incluso para los expertos, no digamos nada bajando al suelo. A pie de las trébedes lo que hay son lugares comunes tan manidos como «para gustos, colores» o «contra gustos no hay disputas». Es muy ampliamente compartida la idea de que nadie puede ‘mandar’ en el gusto de uno, y que no es tolerable que alguien se atreva. Y, sin embargo, es un hecho que la publicidad y otras técnicas de mercadotecnia dirigen y hasta determinan nuestras elecciones de productos en el supermercado. Menuda libertad y menuda independencia de criterio, de gusto. Si esto pasa con el champú, podría pasar también con el arte. Pero, cuando se trata de obras de arte, se rechazan sin ambages, con desparpajo digno de mejor causa, aquellas que no encajan en el personalísimo canon que uno ha construido más bien de modo inconsciente. Así, buena parte del arte contemporáneo, desde las vanguardias se puede decir, recibe la peor consideración del público en general, que se empeña en despreciar obras y artistas pese a la unanimidad de los expertos.

La mayoría de las personas nos resistimos a aceptar que nuestro gusto esté estropeado o sin educar. De hecho, en España al menos, la educación artística es una de las patas más débiles del sistema educativo. La incultura artística es, en nuestro país, casi equiparable a la científica. Es cierto que tanto la ciencia como el arte se han hecho extraordinariamente complicados, sobre todo desde principios del siglo XX, lo que implica que a menudo la percepción y valoración de la obra de arte (sea pintura, escultura, arquitectura o música, por citar solo clásicas) cambia cuando te la explican. Que le expliquen a uno lo que ve no es ningún desdoro, como no lo es que le expliquen, qué sé yo, cómo funciona una máquina de hacer resonancias magnéticas. El problema del arte es que no sirve para nada, solo para gustar, suele decirse, mientras que con la resonancia te detectan un problema y le pueden poner remedio. Pues resulta que el arte también sirve de detector de problemas y de remedio para ellos.

El arte actual no busca la mera contemplación, sino que interpela al espectador. La contemplación del arte, sea bello o no el objeto contemplado, modifica, perturba, alerta, consuela, espolea, reconforta, anima, apacigua, sacude… esto es, emociona y conmueve. Es decir, el arte te saca de tu conformismo, de tu tristeza, de tu apatía, de tu desesperanza, de tu angustia, de tu alienación, de tu ensimismamiento. Esto tan sencillo, tan evidente casi, es sin embargo ignorado por el público en general, que sigue aferrado a la idea de que la obra de arte debe ser bella, que el arte tiene que adornar, decorar, que la tarea del artista es mostrar un mundo sin maldad, sin fealdad, sin conflictos, sin paradojas, cerrado, acabado, un mundo ‘ideal’, ‘perfecto’, ‘mejorado’. Desde ese punto de vista, que se pretende legítimo, casi todo lo que hacen los artistas desde hace más de un siglo resulta inaceptable. Porque cada cual está persuadido de que es arte lo que así estima y nadie puede discutírselo, no faltaba más. La mejor forma de curarse de esto es acudir a ver arte, que a menudo es gratis, en lugar de a las estanterías del champú.