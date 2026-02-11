Opinión | EL BLOG DEL FUNCIONARIO
En Guadalupe sellamos las alcantarillas con naranjas
¿Qué pedanía murciana se permite el lujo de sellar sus alcantarillas con naranjas recién exprimidas?
En este rincón de la ciudad, seguimos, como se decía en la huerta, atando a los cerdos con longaniza, y es que otra cosa no, pero olvidados de la mano de la Glorieta, de eso no hay duda.
A nadie en la Glorieta le importa un pimiento que sigamos teniendo un puente, el que une Guadalupe con Espinardo, que incumple no una, sino varias normativas en materia de seguridad y prevención, y no tienen ni el detalle de llamar a la Comunidad Autónoma, que es la responsable del mantenimiento de esta infraestructura, para alarmar del peligro que corren cientos de personas cada día al salir del instituto José Planes en dirección a Guadalupe.
Como tampoco le importa a la concejalía de deportes, que una obra, que se llevaría un mes realizarla, me refiero a las pistas deportivas municipales, vayan a cumplirse siete meses desde que se prohibió a decenas de niños y niñas realizar actividades deportivas, y que se prometió que en diciembre se haría todo lo posible, y ya estamos ondeando marzo y siguen ahí, cerradas. Lo peor de todo es que después se hace apología de que ninguna pedanía sin deporte.
Vuelto a insistir por enésima vez, una pedanía que se ha convertido en uno de los motores de desarrollo urbanístico de la capital, sigue siendo ninguneada, y convertida en un foco continuo de contaminación y atascos, nadie se plantea una reordenación del tráfico, ni una sola intervención en materia de limpieza y seguridad, con calles sin salida llenas de señales de tráfico y calzadas inutilizadas.
Ojalá dentro de unos meses pueda escribir un artículo en el que hablemos de un Centro de Salud ampliado, un infraestructura viaria adecuada y unas instalaciones deportivas, no mejores, sino iguales a las que tienen en la capital, unas calles limpias de flores amarillas, que las naranjas no se conviertan en alfombras y que nuestros jóvenes tengan unas instalaciones deportivas al menos decentes.
Pero sobre todo, va siendo hora de ofrecer a la juventud un gran centro social, un lugar donde la cultura y la convivencia sea el eje fundamental de su desarrollo.
Ofrecer a cientos de jóvenes la calle y sus parques como único punto de encuentro, sobre todo en estos meses de frio y lluvia, es una alternativa que solo produce frustración y enfado con las instituciones públicas.
Una pedanía que ya tiene más habitantes que la mayoría de los municipios de la región, sobrepasa los doce mil, y creciendo, es hora de que se le trate como si fuéramos parte de la ciudad, no de extramuros.
