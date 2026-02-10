La sanidad pública se defiende desde lo público

La salud de la sanidad pública no se defiende poniéndole palos en las ruedas al sistema, ni piedras en el camino, ni abriendo puertas giratorias que lleven por túneles secretos a la sanidad privada, ni tampoco creando una especie de mesa de negociación ‘deluxe’, sino apostando por quitar grasa y proponer ejercicios para ganar músculo y fibra.

Se equivocan los que creen que son los únicos que defienden a un colectivo determinado. Trasladar a la sociedad que hay dos colectivos en la sanidad pública — los médicos y los demás— y que solo los sindicatos corporativistas hablan en nombre de todos los facultativos, no solo es mentira, sino que hacen un flaco favor al consenso. Algunos que llevan años y años sin ponerse una bata, sin hacer una guardia, pero las cobran, deberían dedicar más tiempo y esfuerzos a tender puentes en vez de querer cobrar un fielato a quien lo cruce.

No son solo los médicos los que cobran menos cuando están de baja, ni tampoco a los que las guardias a veces se solapan, pero sí son muchos los que se van a bailar en medio de la jornada pública a salones privados.

Siempre he defendido dos principios básicos para conseguir el gran objetivo que tiene nuestro sistema público sanitario: la sostenibilidad.

Uno: no faltan médicos solamente, sobran enfermos —obesidad, tabaquismo, contaminación—. Y es aquí donde juega un papel fundamental y crucial la prevención, y tenemos la suerte de tener en esta tierra a los mejores de España en esta materia.

Y dos: sacar del debate político la sostenibilidad económica del sistema. Dejar el futuro de la calidad del sistema en una de las partes interesadas o al oportunismo político de turno, nos llevará al deterioro. Zapatero a tus zapatos, dice el sabio dicho popular español.

La industria de la salud, o lo que es lo mismo, los grandes 'lobbies' de la comunidad sanitaria, saben que cuanto peor le vaya a la sanidad pública española, mejor les irá a ellos, por eso, es fundamental que el sistema no tenga ‘caballos de Troya’ dentro del mismo.

Me gustaría que algunos profesionales sanitarios, en vez de anunciar huelgas, pusieran encima de la mesa soluciones a las deficiencias que tenemos; modelos de gestión que consigan que los quirófanos sean más productivos y eficientes, programas para detectar dónde están los cuellos de botella en el sistema, y cómo conseguir que la atención especializada sea descargada por la primaria y no al revés, es fundamental.

Creo, con el corazón en la mano, que si hay algo que nos hace iguales y equitativos, es la sanidad pública. Por eso, me gustaría, sobre todo, que la sanidad pública se defienda desde lo público, no desde la industria farmacéutica, las grandes aseguradoras o los grupos de gestión privada sanitaria.