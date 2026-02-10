A Pilar Miró se la cargaron de la dirección general de RTVE por endosar a la empresa sus gastos de vestuario. En plena polémica por el asunto, encargó el programa de fin de año (estamos en 1988) a Javier Gurruchuga, quien ingenió una sucesión de sketches de una transgresión nunca vista en lo que tituló La última cena, con inclusión de pedorretas y vomitonas de populares invitados. Concluyó la astracanada paseando a la propia Miró en persona, ataviada con un imposible traje dorado, por los estudios de televisión mientras iba repitiendo como una autómata: «Aquí mando yo», «Aquí mando yo»...

Los mecanismos de la memoria son inescrutables. Se me vino a la cabeza esa escena mientras el pasado domingo escuchaba la comparecencia poselectoral de Javier Azcón: «He ganado las elecciones», «Soy el único que puede formar Gobierno», «Formaré Gobierno y aprobaré los presupuestos»... Cada uno de estos lemas, repetido una y otra vez sin solución de continuidad. Encasquillado en estas expresiones, sin avanzar en explicarlas, como un robot primitivo, poco evolucionado. Si se quiere, como un loro. A algún periodista que lo cazó después, al paso, y que le requería mayor concreción, le respondió: «He ganado las elecciones», «Soy el único que puede formar Gobierno», «Formaré Gobierno y aprobaré los presupuestos»...

Tal vez si le hubieran propinado una colleja, como a los antiguos televisores que se arreglaban dándoles un golpe en la zona del torito y la bailarina, Azcón habría vuelto a su ser para explicar cómo hará lo que dice con menos diputados de los que tenía y con el doble de representación de Vox si resulta que convocó las elecciones porque aspiraba a aumentar la suya y reducir la de los abascales. Que el PSOE quedara fuera de juego resulta un extraño consuelo, pues la imposibilidad de aprobar los presupuestos no se debía a los socialistas sino a Vox, y éste ha cogido mayor copero («tomar auge, envalentonarse», según el diccionario murciano).

Pilar Miró tuvo que dimitir poco después de su paseo por los estudios afirmando «aquí mando yo», pero aquella interpretación constituía una voluntaria parodia de sí misma que reflejaba su capacidad para el humor hasta en sus momentos más difíciles. Lo de Azcón parecía ir en serio, de modo que resultó asimismo una parodia, pero en su caso involuntaria, que son las que conducen al ridículo.