Joaquina Martínez Lozano, esperanza de vida

Es mucho más que una mujer interesante; como mujer lo es indiscutiblemente, pero además por la profesión que desempeña como médico responsable de los tratamientos de quimioterapia en la planta 5ª del Hospital HLA La Vega. Cuando conocí a esta doctora en 2001 me resultó cercana. De rostro y alma bellos, elegancia natural, discreta, serena, humilde, empática y dulce en su trato con los enfermos de cáncer, normaliza situaciones inesperadas, de incertidumbre y sufrimiento.

De una gran familia (cuatro chicas y dos chicos), su madre, Remedios, los educó en igualdad, y de su padre, Antonio, heredó la vocación: desde los seis años lo acompañaba al hospital mientras las niñas jugaban. Doctora en Medicina (1996), académica de la Real Academia de Medicina y primera mujer en la Comisión delegada de ASISA en Murcia, su bondad y profesionalidad son sello personal, emulada de sus maestros: su tío, también médico, Jerónimo Martínez, y el oncólogo Víctor Pérez.

Ángel con bata blanca, insufla en vena líquidos de esperanza con palabras amables. Tiene una familia envidiable: Jose, su marido; dos hijos, Andrés y María, y Pedro, su yerno. Es creyente y recién estrenada abuela de Pablo. Cultiva rosas (rojas, su color) en su huerto de Totana y le gustan los caballos, leer (de todo, novela histórica especialmente) y viajar (con sus hijos para compensar el tiempo robado). Vocación y compromiso es su lema. Siempre actualizada para aportar lo mejor a sus pacientes. La conciencia del bien poseído es su receta de la felicidad. Buena comunicadora: no mide el tiempo para que el enfermo entienda bien su tratamiento y efectos. Defiende el contacto humano, nada de redes sociales. Le apasionan la microbiota, pues hay prometedor futuro en su investigación, y los avances en oncología (inmunoterapia, terapia dirigida…). El cáncer se detectará con analítica de sangre y se cronificará, reduciéndose la mortalidad aún más.

Mañana se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y la doctora Martínez Lozano es un buen ejemplo para conmemorarlos. Ha exprimido el tiempo y le ha cundido la vida. Leal a Narciso Rodríguez (su perfume) y a sus amigos (pocos, pero buenos). Su defecto, confiesa, la adicción al trabajo, y su virtud, poner amor en lo que hace. Si se hiciera una encuesta sus pacientes le darían cum laude en entrega y humanidad.

Querida Joaquina, enamorada de la vida, que cantaba Camarón, cierro esta columna a ti dedicada con la esperanza que transmites con tu presencia y conocimiento a tantas y tantas personas. Que la vida siga compensando tu amoroso buen hacer y generosidad. ¡Qué gusto conocerte! ¡Salud!, derecho humano declarado en 1948.