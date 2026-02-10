Opinión | EL BLOG DEL FUNCIONARIO
Función Pública privatizará la vigilancia de la salud
Surrealista. Función Pública ha decidido poner en manos privadas la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras cuyas condiciones laborales se "negocian" en la llamada Mesa de Administración y Servicios.
Que la externalización de servicios públicos lleva años desmantelándose es un hecho evidente, pero poner en manos privadas la vigilancia de la salud es el colmo de la hipocresía, la prueba del algodón de que las mesas de negociación y los sindicatos deberían hacer una mas que profunda reflexión sobre su futuro y competencias.
Si no hay movilizaciones, si no se levantan de las mesas de negociación, si esta privatización no llega a la Asamblea Regional, si los trabajadores y trabajadoras no decimos "Hasta aquí hemos llegado", la Dirección General de Recursos Humanos tendrá licencia a partir de ahora para hacer lo que quiera.
Hoy mas que nunca, aquella célebre frase de aquel empleado público que fue llamado por un Director General al orden, le dijo antes de recibir el anunciado castigo: "Señor Director, yo sólo soy un trozo de carne, usted el carnicero con su cuchillo, corte por donde quiera".
