¿Por qué dominar si puedes liderar?

A finales del siglo XIX había básicamente unos cuarenta estados nación. Algunos de ellos eran imperios, incluso recién formados como el II Reich alemán, construido por Bismark sobre los pilares de Prusia, que acabó fagocitando al resto de entidades germánicas. El siglo XX se convirtió, después de dos guerras mundiales y la implosión de la Unión Soviética, en un crisol de naciones. A finales de siglo, la ONU estaba integrada por 193 Estados soberanos como miembros plenos y dos observadores: el Vaticano y Palestina. Hicieron falta tres guerras mundiales, si contamos la Guerra Fría como la tercera y última hasta el momento para convertir cuarenta en casi doscientos. El más prolífico de los procesos no fue la caída del imperio soviético, sino el proceso de descolonización a la que se vieron forzados británicos y franceses, en gran parte por la presión de los Estados Unidos, de un lado, y la ayuda de las URSS a los movimientos africanos de liberación de otro.

A la postre quedó un mundo regido por la ley internacional, estructurado por las instituciones de Bretton Woods, agrupado en Naciones Unidas, y, lo más importante, apoyado en la fortaleza militar y económica de Estados Unidos, que había devenido en el único imperio anticolonialista de la historia. Hasta ahora. Porque lo que estamos viendo con nuestros propios ojos es un intento de volver al XIX, con una América enfrentándose a la España decadente para apropiarse de sus territorios de ultramar, o una Rusia expandiendo su dominio sobre los países de su hinterland. O sea, una vuelta al juego decimonónico de los imperios.

Lo que parece increíble es que sea Estados Unidos, que había sustituido el uso de la fuerza militar por un liderazgo estratégico, quien ahora rompa las reglas de un juego que tan sustanciosos beneficios le ha reportado. No sabremos, hasta que pase mucho tiempo, cual será el resultado de esta nueva estrategia en la que se ha embarcado la Administración Trump.

Y no hablo del ignorante y vulgar presidente, sino de los Marco Rubio y J. D. Vance, mucho más inteligentes, pero igualmente reaccionarios y, por lo tanto, mucho más peligrosos.