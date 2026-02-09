¿El PP va a hacer algo por la vivienda?

Protesta del pasado año por el derecho a la vivienda por las calles de Murcia. / Juan Carlos Caval

Sectarismo ideológico y seguimiento partidista. Esta es la única respuesta que tiene el Partido Popular a cualquier propuesta que se hace sobre vivienda. Y en la Región de Murcia ni los jóvenes, ni los trabajadores pueden aguantar más. Desde 2017 lleva gobernando López Miras, ¿no ha tenido tiempo de aplicar políticas de vivienda?

Treinta años llevan gobernando la Región de Murcia, el mismo partido con las mismas ideas y las pocas acciones. La Región de Murcia solo avanza cuando avanza el resto del país porque es imposible de moverse por ella misma. Se presentan una y otra vez estrategias vacías que no se cumplen y mucho menos llegan a algún sitio. No es sorpresa para nadie que ni la estrategia de pobreza, ni la de industrialización va a llegar a algún sitio, como no llegan las educativas o los planes de choque contra las listas de espera.

En la Región de Murcia nos falta ambición y nos sobran competiciones partidistas absurdas. Nos sobra sectarismo ideológico y nos falta autonomía, sentimiento de lo nuestro. Es imposible que todo lo que no salga del gobierno o de la ultraderecha sea malo. Es absurdo estar siempre mirando a Cataluña o al País Vasco con recelo cuando los lastres de nuestra tierra son los que nos gobiernan.

Ante el mayor desafío de nuestra generación, la vivienda, López Miras solo piensa en construir y en dar primas de edificabilidad a algunos colegas promotores para después... ya sabemos qué cosas. Solo trapicheos que no van a solucionar nada. Es incapaz de sentarse con la oposición, es incapaz de escuchar a alguien más que a algún empresario colega, es incapaz de adoptar medidas valientes.

La semana pasada vimos un teatro, primero se sienta con Vox, le da toda notoriedad y cierran un acuerdo y después con el resto de los grupos. Ya nos olíamos lo que iba a pasar, pero ¡no hacía falta ser tan descarado! Si nosotros sabemos que López Miras eligió unos presupuestos radicales frente a unos presupuestos sin condiciones, pero sin odio, cuando le ofreció Francisco Lucas los votos del PSRM para que no tuviera que ceder al chantaje de Vox.

¿Saben por qué? Porque al PP lo que le pasa con Vox no es que piensen diferente, piensan lo mismo. Lo único que teme es que Vox siga robándole votos. Y a estas alturas poco se puede decir de esto.

Miren, Francisco Lucas quiere estar en el lado bueno de la historia de la Región de Murcia. El Partido Socialista ya no tiene miedo a perder ningún voto, más bien todo lo contrario. En la Región hay mucha gente que necesita medidas valientes que solucionen su principal problema, que es la vivienda, y para ello ha presentado un decálogo de medidas que, si el PP quiere, las puede poner en marcha, incluirlas dentro del anteproyecto de ley y sacarlo con nosotros.

Una ayuda directa de hasta 36 mil euros que actúe de entrada para una primera vivienda.

Reformar el aval joven a la compra para que la banca no ponga más requisitos de los existentes y se pueda preconceder desde la firma de la hipoteca y en construcción sobre plano.

Aumentar las deducciones fiscales a los jóvenes que se independicen o que estén de alquiler.

Implementar un aval joven al alquiler que actúe como fianza.

Bonificar el IRPF a pequeños propietarios que tengan hasta tres viviendas y las pongan en alquiler siempre que antes estuvieran vacías.

¿Quién puede estar en contra de esto? Faltan cinco, pero estas son medidas pactadas con el sector. Medidas que ponen de acuerdo a sindicatos, empresarios y a colectivos sociales. Medidas que van a bajar de manera inmediata el precio de la vivienda y que van a hacer que jóvenes puedan acceder a una vivienda cuando hoy no pueden, que empresarios puedan construir más y que se pongan en el mercado las viviendas vacías. Aumentar la oferta y el poder adquisitivo.

¿Dónde está el problema? Que me expliquen donde está Sánchez, los okupas o la ETA aquí. Nos merecemos algo mejor que lo que nos está gobernando la Región. Alguien que deje de confrontar y que nos gobierne de verdad.