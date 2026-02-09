El Plan Industrial

Gráficos de la aportación de los sectores productivos al total del VAB regional y nacional en 2024. / Jesús de Covadonga Martínez Carrión

La Contabilidad Regional de España del año 2024, publicada por el INE el 16 de diciembre de 2025, recoge el Producto Interior Bruto de la Región de Murcia ha sido de 42.488 millones de euros, el 2,6% del total nacional. La población de la Región de Murcia en 2024 era de 1.569.164 habitantes, el 3,23% del total nacional.

Los gráficos recogen el porcentaje que cada uno de los sectores productivos aporta al total del VAB, tanto a nivel regional como nacional, lo que nos permite comparar la realidad productiva de la Región de Murcia con la media nacional en el año 2024.

Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca aportaron 2.534,8 millones de euros, lo que supone el 6,56% del total regional (la media nacional es del 3,02%), Este sector aporta al total nacional del VAB el 5,78%. El sector de la Construcción aportaba 2.244,5 millones de euros, el 5,81% del total del VAB regional (la media nacional es del 5,70%) y su aportación al total nacional del VAB de la Construcción del 2,71%.

Los Servicios públicos: Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, aportaron al total del VAB regional 7.255,6 millones euros, lo que representa el 18,76% (la media nacional es del 17,31%) y su aportación al total nacional del 2,89%.

Los Servicios de mercado: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería. Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros. Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas. Actividades administrativas y servicios auxiliares. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios, aportaron 18.898,8 millones de euros, el 48,89% (la media nacional es del 58,32%), y su aportación al total nacional del 2,23%.

El sector industrial: Industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, aportó al total del VAB regional 7.725,6 millones de euros, el 19,98% (a nivel nacional es el 15,63%) y su aportación al total nacional del 3,40%.

La Industria manufacturera aporta al total del VAB industrial de la Región 5.971,2 millones de euros, el 15,44% (la media nacional es el 11,90%) y la su aportación al total nacional del 3,45%.

Al analizar las actividades que conforman la industria regional, el 36,11% corresponde a petróleo y energía eléctrica (7,62% la nivel nacional) y Alimentación 26,68% (21,29% la media nacional), a gran distancia pero con importes fortalezas: química, manufacturas de caucho y plástico, productos metálicos y el mueble.

Cuando analizamos la aportación del resto de las Actividades del sector Industrial con un gran valor añadido, constatamos que a nivel nacional estas representan el 51,71% del total del VAB industrial y en la Región solo el 28,24%, evidenciando la necesidad de un plan que permite transformar debilidades en fortalezas.

Conseguirlo es, en mi opinión, el objetivo del Plan Industrial 2026-2035, impulsado por la Consejería de Medio ambiente, Universidades, Investigación, mar Menor e Industria, coordinado por un gran equipo liderado por Juan María Vázquez, más de cien reuniones de trabajo con profesionales, empresas y representantes de las actividades que lo integran.

Un Plan a medio y largo plazo, realizado desde el compromiso por el futuro de la Región, como ha indicado el Presidente del Gobierno regional Fernando López Miras en su presentación, el Plan Industrial es un hito económico para la Región, piedra angular y pilar fundamental para el desarrollo de una región, como la nuestra, que nunca lo ha tenido fácil.

La reindustrialización de Europa es hoy una necesidad y un claro compromiso de la Comisión Europea y la Región de Murcia, ha indicado el Presidente, no puede quedarse atrás, sino que tiene que anticiparse con este Plan Industrial, para la transformación socioeconómica de la Región, un Plan que parte de la profunda convicción de que la industria es una de las mejores garantías de futuro para la Región.

Un Plan que contribuirá decisivamente a transformar la estructura productiva, poniendo en valor todas las ventajas con las que cuenta la Región y a transformar debilidades en oportunidades, y trasladó a todos el compromiso del Gobierno regional para con las empresas y el desarrollo social y económico de la Región, también se ha referido el Presidente en su intervención a la necesidad de las infraestructuras ferroviarias y el puerto de el Gorguel, motores de desarrollo industrial y logístico.

Este diario la Opinión recogía en su edición del pasado martes, que el Plan prevé una inversión del Gobierno regional de más de 1.700 millones de euros, e impulsará una movilización de más de 16.000 millones de euros, un Compromiso que precisa para hacerse plenamente realidad, reduciendo la burocracia y los costes fiscales para la concentración empresarial, facilitando la actividad productiva, único camino para crear riqueza y empleo.