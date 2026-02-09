La idea infantil del trasvase del Ebro

El Partido Popular ha vuelto a sacar a la palestra -aunque con resistencia inesperada dentro de sus propias filas- el trasvase del Ebro, argumento que viene a sumarse a la pelea entre PP y Vox por la reforma de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor y a la batalla contra la implantación de los caudales ecológicos en río Tajo.

Todo con un objetivo común: la defensa del modelo agroindustrial intensivo, en perfecta consonancia con la patronal del sector, sin atender a otro objetivo que el incremento de la producción, el aumento de las exportaciones y, en consecuencia, de los beneficios de los fondos de inversión y empresas que copan este negocio.

Así que hablemos del renacido trasvase del Ebro. Recuerdo momentos de los debates sobre este tema, en los primeros años del siglo, en los que había que empezar siempre por neutralizar una falsa intuición que llevaba a algunas personas a pensar que el agua del Ebro podía llegar al Segura simplemente conectando el canal correspondiente entre ambos ríos, por su propio peso. Una idea que se alimenta de la visión infantil de un mapa en vertical, sobre la pared, que sitúa al Ebro arriba y al Segura abajo.

Algo parecido expresan con extrañeza algunos alumnos/as de Primaria –e incluso de algún curso de ESO-, que no alcanzan a comprender que el río Nilo desemboque en el Mediterráneo, dado que discurre de sur a norte desde su nacimiento a su desembocadura.

Sorprendentemente, todavía hay personas relevantes en el PP que defienden esta idea escolar, en el caso del Trasvase del Ebro, sin tener en cuenta que trasladar el agua desde dicho río al Segura a lo largo de casi 800 kilómetros -casi tres veces más distancia que el Trasvase Tajo-Segura- requiere un coste energético tal que situaría el precio final del m3 de agua por encima del euro, lo que supone multiplicar por diez el precio actual.

Les recomiendo, a ellos y a otros que se dejen seducir por esta idea simplista de que no hay más que abrir el tablacho en el Ebro y dejar que llegue el agua a Murcia, sin más, y de manera prácticamente indefinida, que descuelguen el mapa de la pared, lo pongan sobre una mesa, en horizontal, traten de imaginar todos los desniveles existentes entre ambas cuencas, piensen cómo harían para que cantidades ingentes de agua salven dichos obstáculos a través de tan tremenda distancia y calculen el coste económico que ello supondría.

Pero, insisto, el centro de la cuestión no son los trasvases -siendo estos un problema importante-, sino la apuesta decidida, a la vez imprudente, del PP y Vox por defender un modelo agrícola que, en nuestra región, está sobredimensionado y tiene impactos que no se pueden ignorar, sobre todo por quienes, como el Gobierno regional, tienen responsabilidades políticas y de gestión. Entre ellos, la contaminación por nitratos de origen agrario de los acuíferos, cuyo efecto más visible y devastador ha sido el estallido eutrófico del Mar Menor.

Como tampoco se puede ignorar, a la hora de hablar de estos temas, el dato de la disminución de aportes de lluvia en los pantanos de Entrepeñas y Buendía que alimentan el acueducto Tajo-Segura: un 52% en los últimos cuarenta años en comparación con las dos décadas anteriores a la apertura del Trasvase, todo a pesar de que en los dos últimos años hidrológicos haya habido un repunte de dichas aportaciones que ha situado estos embalses en nivel 1. Si nos parece mucho, téngase en cuenta que ha sido el menor de los repuntes desde que está en funcionamiento el Trasvase.

Urge plantear soluciones realistas al incierto futuro del sector: la desalación y la reutilización del agua los son, pero también la reducción de superficie e intensidad de cultivo, la planificación del regadío y un incremento de la producción agroecológica que impulse cambios en la cadena de valor alimentaria primando prácticas y calidad ambiental.