Frente al intervencionismo de Sánchez, la libertad de López Miras

Ha sido el peor arranque en términos de paro y creación de empleo para España desde enero de 2012, es decir, desde el periodo de mayor intensidad de la tremenda crisis económica de aquellos años. El mercado laboral nacional ha sufrido la mayor destrucción de puestos de trabajo en un comienzo de año desde hace más de una década. Las políticas económicas de Pedro Sánchez, caracterizadas por el intervencionismo, la voracidad fiscal, empleos precarios y de baja calidad y tirar de inflación y gasto público, son un suflé a punto de caer.

Mientras el mercado de trabajo en España comienza a dar muestras de una alarmante debilidad, sin embargo, el de la Región de Murcia se mantiene sólido y robusto. El paro descendió en nuestra tierra en 5.242 personas respecto a enero del año pasado, lo que sitúa el número total de desempleados en la cifra más baja registrada en este periodo desde hace 18 años.

En términos interanuales, no solo somos la quinta comunidad autónoma donde más se reduce el paro, sino que además supera la media nacional, que registró un descenso del 6,17%, 0,38 puntos porcentuales menos que nuestra Región.

Además, se sigue creando empleo en la Región. En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, nuestra comunidad autónoma cerró el mes de enero con 676.560 afiliados, el dato más alto de toda la serie histórica para este mes. En comparación con hace un año, se contabilizaron 23.066 afiliados más, lo que representa un crecimiento del 3,53%, muy por encima de la media nacional del 2,74%. Con todo, somos la segunda comunidad de toda España con mayor crecimiento anual en creación de puestos de trabajo.

Estos datos positivos de la Región, que contrastan de manera tan clara con los que presenta el mercado de trabajo en España, no son fruto precisamente de la casualidad. Son ni más ni menos que los resultados de las políticas serias y responsables del presidente Fernando López Miras, basadas en la liberalización económica, la moderación fiscal, el apoyo al emprendimiento, la certidumbre y el rigor. Medidas, sobre todo, construidas sobre unos fundamentos sólidos, que tanto se echan en falta en el desgobierno de Pedro Sánchez, que se limita a resistir y vivir al día.

Pero no nos conformamos: el momento dulce que vive nuestra Región en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo no puede ser flor de un día, sino que debe consolidarse y tener continuidad. Y ese es el objetivo del Plan Industrial del Gobierno regional. Una hoja de ruta estratégica, ambiciosa, orientada a reforzar el tejido productivo regional, atraer inversiones y seguir generando trabajo estable y de calidad.

Un proyecto que contará con 1.731 millones de euros de inversión pública directa y fomentará las actividades industriales de alto valor añadido, la innovación y las nuevas tecnologías. El Plan aspira a consolidar una industria más robusta, innovadora y sostenible. Incrementará un 30% la contribución del sector industrial a la economía regional para alcanzar los 100.000 empleos industriales, con más de 15.000 nuevos puestos de trabajo, en especial para jóvenes, y 45.000 oportunidades vinculadas al relevo generacional.

En un contexto de cambios tecnológicos, energéticos y de creciente competencia, el Gobierno regional apuesta por la planificación a largo plazo y la anticipación para reforzar la competitividad y el liderazgo económico de la Región.

Queda patente una vez más la diferencia entre dos modelos: el que apuesta por la libertad, los impuestos bajos, la formación para el empleo y los pactos con los agentes económicos y sociales, el de Fernando López Miras; y el que se basa en las políticas intervencionistas, la imposición ideológica, la asfixia fiscal y el hostigamiento al empresario, el de Pedro Sánchez. La Región de Murcia es el mejor ejemplo de que las políticas de liberalización económica y simplificación administrativa, fomento de la inversión y apoyo al emprendimiento funcionan.