El cerebro paranormal

Muchas personas poseen fuertes creencias relativas a la existencia de entidades, prácticas y procesos que contradicen los principios y leyes básicas de la ciencia. Entre ellas están fenómenos como supersticiones, pensamiento mágico, brujería, astrología, espiritualismo, precognición, percepción extrasensorial y otros incluidos en las religiones tradicionales. Estas creencias suelen ser intuitivas, no se basan en datos científicos ni son compatibles con el razonamiento analítico o racional. Algunas poseen un carácter de identificación y pertenencia a un grupo, que muchos consideran parte de su personalidad. Se defienden con gran énfasis y emoción, junto con cierta resistencia a la discusión racional.

El hecho de que las creencias en lo paranormal se admitan sin análisis racional lleva a algunos psicólogos a pensar que estén relacionadas con alguna característica de las funciones mentales o cognitivas de las personas que las defienden. La hipótesis más extendida es que obedecen a una menor fuerza de lo que se conoce como control inhibitorio. Este es un proceso mental que frena o atenúa sesgos o errores en el pensamiento racional, lo que llevaría a una menor capacidad para disminuir la intensidad o eliminar las ideas intuitivas. Se han encontrado diferencias entre creyentes en lo paranormal y escépticos en tareas que exploran específicamente esta capacidad inhibitoria.

El poder del pensamiento intuitivo

Han sido precisamente investigadores iraníes quienes han descubierto, además, que este menor control inhibitorio aparece también en la actividad cerebral. Los datos de los electroencefalogramas de los creyentes en lo paranormal, en comparación con los escépticos, muestran menor presencia de ritmos rápidos especialmente en el lóbulo frontal, lo que indica también una menor capacidad de inhibición. El conjunto de datos apunta a que el pensamiento intuitivo en estas personas es, en algunas cuestiones, más poderoso que el pensamiento analítico y racional.

Las reacciones y pensamientos no reflexivos son muy intensos y llevan directamente a plantear el porqué de su fuerza y persistencia a pesar de su alejamiento de datos, teorías y argumentos científicos. El premio Nobel Daniel Kahneman mostró hace años que las formas de pensamiento racional e irracional conviven en la vida diaria en todas las personas y que, además, las reacciones irracionales o intuitivas eran las habituales.

El pensamiento irracional lleva directamente a sesgos, errores y malas decisiones. Pero, en ocasiones, puede ser necesario en un mundo complejo e impredecible, en el que lo que se sabe o la experiencia anterior no parece ser muy útil. Sirve para la supervivencia porque aporta reacciones rápidas cuando se afrontan situaciones de peligro, riesgo, o gran necesidad. Son las que han acompañado al ser humano durante milenios y asolan hoy en día a muchas personas en todo el mundo. Además, muchos comportamientos altruistas son abiertamente irracionales, como poner en riesgo la propia vida para salvar la de otro, compartir lo que se tiene con los necesitados o dedicar tiempo y energías a los demás sin que forme parte de nuestras obligaciones o actividades laborales.

Efecto colateral

Es posible que las creencias en lo paranormal sean un efecto colateral de esa parte irracional, ocasionalmente necesaria para la supervivencia. De ser así, se añade un problema derivado que es la instrumentalización que hay detrás de muchas creencias irracionales. Pueden convertirse en un pretexto para cualquier finalidad que encaje en ellas y ser utilizadas como pivote para fines no muy elevados. Grandes gestas, decisiones catastróficas y masacres se han cometido en nombre de muchas creencias irracionales.

Se abre, al mismo tiempo, una interesante perspectiva para la vida cotidiana: saber que lo bueno es ser racional siempre que se pueda, pero en muchas ocasiones no podremos evitar actuar irracionalmente y creer en cosas imposibles, simplemente porque es la materia de la que estamos hechos.