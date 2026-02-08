De San Blas y la Candelaria a la Pasión

San Blas y la Candelaria traen recuerdos imborrables de la infancia: desde el modesto San Blas de barro, el emperifollado con plumas de lujo; los rollitos, el palmito, la cascaruja, hasta la imposición de las velas para prevenir los males de garganta y la procesión por el barrio de la Trinidad, hoy de Santa Eulalia. Fue aquella entrañable feria de barrio con sus caballitos y noria, con los imprescindibles “puros” de rojo caramelo vestidos con faldones festivos de papel blanco, los que hicieron que aquellos fríos de otros febreros quedaran marcados en la memoria a pesar del paso inexorable del tiempo.

Las tradiciones mantienen vivo el carácter y el carisma de la Murcia capitalina. La floración de los almendros son el heraldo de una Semana Santa a tiro de piedra en el almanaque y marca el inicio de cabildos, quinarios y presentación de actividades de las distintas cofradías pasionales.

Leo con satisfacción en las redes sociales que mi buen amigo Alberto Castillo Baños, nazareno de raza, será el presentador de la revista “Concordia” que edita la Real e Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, cofradía a la que me unen vínculos familiares de gratos recuerdos, debido a su procesión en la noche del Viernes Santo, procesión de la oficialidad y que la tradición religiosa une, en la oscuridad del tiempo, al gremio de comerciantes de la ciudad.

No se sabe cuando se constituyó, pero se supone que allá en los comienzos del siglo XVII, ya actuaba en Murcia el gremio de comerciantes.

Esta agrupación, como todas las que constituían la vida laboral, tenía dos fines que cumplir: uno económico y otro religioso. Participaba en manifestaciones místicas como rogativas y procesión del Corpus, a las que se hallaban obligados a asistir con sus banderas y estandartes.

Los comerciantes se ordenaron bajo el patrocinio de la Concordia del Santo Sepulcro. El acto de culto más solemne y trascendente era el de la procesión del Santo Entierro, la cual se celebraba “al ponerse el sol” la tarde del Viernes Santo. En ella figuraban, además, las imágenes de la Soledad y San Juan Evangelista.

La Real Cédula de 1824 aprobaba las Ordenanzas para el régimen, administración y gobierno del Cuerpo general de Comercio de Murcia, en la cual se indicaba que, en lo religioso, se colocaba bajo la invocación de la “Concordia del Santo Sepulcro”.

Se hallaba entonces establecida canónicamente la Hermandad en el convento de los frailes dominicos y al desaparecer de Murcia esta comunidad, el templo y todas las Congregaciones y Hermandades en él establecidas pasaron a la Archicofradía del Santísimo Rosario. Siendo expuestas a la adoración pública desde 1869, las efigies de Cristo, la Soledad y San Juan, en el altar mayor de la iglesia que hasta entonces había sido de Santo Domingo.

El gremio de Comerciantes construyó un magnífico altar en el que se instalaron las tres imágenes; allí estuvieron hasta 1884, año en el que fueron retiradas para trasladarlas al convento de Franciscanos de la Purísima del Malecón y después a la iglesia de San Bartolomé, donde en la actualidad se exhiben y se organiza la magna procesión del Santo Entierro.

La Cámara de Comercio, legítima sucesora y heredera de las tradiciones del gremio murciano relacionadas con sus peculiares actividades, recogió el legado espiritual y continuó rindiendo culto al Cristo en el Sepulcro.

Tras la guerra civil y la destrucción del Santo Sepulcro y el San Juan originales, la Cámara murciana encargó al escultor Juan González Moreno la magnífica talla del conjunto del Sepulcro actual, así como la del San Juan Evangelista, actuando la institución cameral como camarera de los grupos escultóricos citados, cometido que, al parecer y rompiendo la tradición, la Cámara ha renunciado a la misión histórica del viejo gremio de comerciantes que se inició allá por siglo XVII.