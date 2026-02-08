Peluquerías de caballeros y un libro tan especial

Peor después. A veces hay gente que me dice que no aparento los años que tengo. Yo suelo responder: «Más dura será la caída».

Dos personas bajo una manta en el exterior de la cafetería del Moneo, edificio municipal en pleno centro de Murcia. / Israel Sánchez

Pobreza. Cuando se ven los ambientes de las calles céntricas de Murcia, las terrazas de los bares y las tiendas, incluso los restaurantes de primer nivel, se puede pensar que aquí, en esta Región, atamos los perros con longaniza. Estos lugares aparecen muy dinámicos, con gente que compra, que va bien vestida, que aparenta una buena situación económica. Pero hay más de 500.000 personas en nuestra Región con serios problemas de dinero. Más de la mitad de los murcianos no pueden tomarse una semana de vacaciones al año. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza es del 26.7% y subiendo cada año. Como declaraba a este periódico F. Montalbán, de la Red de Lucha contra la pobreza: «La mejor política para acabar con la pobreza es el empleo de calidad». Atentos, murcianos, hay que formarse; atentos, empresarios, hay que esforzarse y ofertar mejor.

Mejores directos. Andan nuestros políticos hablando de la conexión ferroviaria desde Cartagena a Albacete por Cieza y Hellín. A ver si cuela, oiga. Cada vez que he tomado el AVE a Albacete o a Madrid y me he visto viajando hacia Alicante me ha dado una especie de tiricia. Toda la vida cruzando el Campo de Cartagena, parando en Murcia y siguiendo el camino natural hacia mi destino, cambiado ahora por irme a Elche. Es que, ya les digo, me produce dentera. De hecho, como tantos otros, a veces he ido a Albacete en coche y allí he tomado el AVE a Madrid.

Al frente. Tremendo lo de la lluvia en Andalucía. 7.000 evacuados de sus casas ante el peligro de derrumbamientos e inundaciones. No es por señalar, pero qué diferencia de funcionamiento de las instituciones entre la Dana de Valencia y esta otra tragedia. El presidente Juan Manuel Moreno ha estado ahí, coordinando las acciones correspondientes, trabajando codo a codo todo el mundo, la UME, la Guardia Civil, la Policía. Y los políticos presentes y al frente. Como debe ser.

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). / Joaquín Corchero (Europa Press)

Viajero. Un hombre a otros dos, en la ventana de un bar, tomando café, y hablando de las lluvias de Andalucía: «Yo he estado en Grazalema y en Ubrique. Dos pueblos preciosos, de los llamados ‘pueblos blancos’. En Ubrique me compré una cartera. Allí hacen muchas cosas de piel». «¿Viste a Jesulín?», pregunta uno de ellos con cara de cachondeo.

Serie y cine Estoy viendo la serie Ponies. Está bien, es entretenida. Una de las protagonistas es Emilia Clarke, la madre de Dragones de Juego de Tronos. La verdad es que resulta difícil verla en la pantalla haciendo de espía de la CIA sin volar encima de un dragón. Y he visto la película Maspalomas. Es buena, aunque algo triste. Y en las imágenes descubres enseguida que es española, es decir, que lo que se tiene que ver de sexo se ve sin disimular mucho.

Una escena de la película 'Maspalomas'. / L. O.

Sin vergüenza. El 50% de los mensajes sobre inmigración en la plataforma X difunden informaciones falsas o manipuladas. Es un estudio de la organización FAD Juventud.

Peluquería internacional. Como ustedes habrán visto las peluquerías de caballeros con inmigrantes al frente están proliferando por nuestras ciudades y pueblos. Suelen ser árabes, pero muchos de los clientes son españoles, sobre todo, chicos jóvenes. En mi camino diario al kiosco paso por delante de una de estas peluquerías y siempre hay en la puerta cuatro o cinco muchachos españoles esperando a que abran, todos con el corte de pelo actual, ese que parecen medio frailes.

Puro gozo. Por fin estoy leyendo el libro La península de las casas vacías, de David Uclés. Todo lo que se ha dicho sobre este relato es cierto. Hacía mucho tiempo que no llegaba a mis manos un libro tan especial. Es bello, original, apasionante, y más adjetivos, todo ellos positivos. Se han vendido más de 300.000 ejemplares y se está traduciendo a 12 idiomas. No se lo pierdan. Les dejará huella.