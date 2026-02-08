Media vida en un trámite

Son las 11 de la noche; en unos días me voy de viaje, ¿dónde estará el pasaporte? Lo busco mañana. Algo en mi interior sabía que no era momento de dejar para mañana lo que tenía que hacer en ese momento. Ojalá fuera de esa gente que viaja mucho y lo tiene a mano, pero no es mi caso. La última vez que salí del país, en 2019, Roma fue el destino; hay que ir mínimo una vez al año, a pasear, descubrir sus rincones menos transitados por los turistas y sentarse en una terraza a ver la vida pasar. Desde entonces, una pandemia y una pérdida importante hicieron que guardara el pasaporte y ahora tocaba encontrarlo.

Nunca pensé que abrir cajones una noche de domingo se convirtiera en algo más que buscar un documento y ahora entenderás por qué. Objetivo: el mueble del salón, dos cajones llenos de media vida, que, tras mi mudanza a esta casa, casi nunca he abierto. Papeles, fotografías, cartas y un montón de cachivaches inútiles viven en esos cajones. Y ahí estaba yo, casi rozando la madrugada abierta en canal, sacando recuerdos. Maldita sea. Lo que debía ser un trámite rápido se convirtió en una catarsis. Primero aparecieron muchas cartas de mamá; las fui ordenando en el sofá, pero no quise leerlas; habrá tiempo. Aparecieron fotos con Javier; me había olvidado de ellas y de quiénes éramos.

Jóvenes, guapos y la luz del Mediterráneo nos sentaba genial, el amor a los 30. El pasaporte sin aparecer. Fotos de las cruces de Granada con las amigas de la playa, vestida de flamenca, con botos camperos, pelo largo; la gravedad mantenía todo en su sitio, aquellos maravillosos años. Y más fotos de la universidad, los veranos en Garrucha. Fotos con Miguel y el recuerdo de las noches juntos en mi primera casa en Madrid, el amor a los 20. Y el pasaporte sin aparecer. Una bolsa con auriculares de cable; voy a intentar averiguar cuántos he encontrado. Cargadores de móviles que ya no sirven. Libretas en blanco, más de las que me imaginaba que guardaba en esos cajones. Gafas de sol de otra época, pendrives a los que no me atrevo a enfrentarme por ahora. Un móvil antiguo, mi carnet del Congreso de los Diputados. Esa puede ser una estupenda historia para otro día.

Por un instante miré a mi alrededor; ya es muy tarde y el montón de chismes y recuerdos que me rodean me hacen preguntarme: ¿en qué momento he llegado hasta aquí por un pasaporte? Y por fin aparece, lo que me imaginaba: está caducado. Se mascaba la tragedia en el salón de casa con todo por el suelo y el sofá, y ahora qué. Recogí las fotos, dejé algunas fuera; las cartas de mamá también se quedan conmigo. El resto de cosas las metí a presión, sin orden, pensando que algún día casi todo lo encontrado irá directo a la basura, pero no era el momento de la purga.

Está claro que esta noche de domingo ha sido algo más que buscar el maldito pasaporte. Pero ahora lo importante era encontrar una cita rápida para renovarlo el lunes a primera hora de la mañana. Todo para el último momento, qué desastre. Y ahí estaba yo, sentada en un fotomatón a las 8.20 horas, con una cantidad obscena de anteojeras, creyendo que tenía buena cara; confié en el proceso al pintarme. Pero está claro que, tras 4 intentos, porque la máquina infernal no me daba más opciones, la foto final es indescriptible; diría que la peor de todos los pasaportes que he tenido. Con ella recorreré algún país que otro hasta 2036. Mi penitencia por buscarlo cuatro días antes de un viaje.

La crueldad de hacerte una foto a primera hora de un lunes se paga así. El comienzo de este viaje lo recordaré por volver a revivir media vida con el simple gesto de abrir un cajón. Nota mental: guardar el pasaporte en un lugar fácil de encontrar, donde los fantasmas del pasado y demás recuerdos no puedan atraparme. Feliz domingo.