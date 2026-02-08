Una de las escenas memorables de la Agustina de Aragón de Juan de Orduña, en la era Cifesa, es cuando Aurora Bautista, en un momento de desmoralización ante el asedio de los invasores, interpela con voz desgarradora a heridos y a enfermos: "¿Vais a entregar el Pilar?", y ante el pasmo por tan sacrílega perspectiva, reclama a gritos: "¡A la guitarra, a la guitarra! ¡Que los levante la jota!". Y, en efecto, acordes tan emocionales levantan al pueblo, que pone a raya al francés.

¿Estará tal vez ocurriendo que el sanchismo sea una fábrica de ultraderechistas?

Pilar Alegría lo ha intentado, incluso ha procurado sonreír, gesto desconocido en su etapa de portavoz del Gobierno, pero el tiempo, su tiempo, no estaba para jotas. Y a pesar de los carteles personalizadísimos de su campaña en los que había que poner la lupa para percibir el logo del PSOE, los aragoneses han visto en el retrato la imagen de Pedro Sánchez con melena rubia. Sorpresa para nadie, y menos para el propio Sánchez, que ya tiene el test sobre el aprecio que merece, por si no le bastó el de Extremadura. Y hasta el próximo en Castilla y León. De derrota en derrota hasta el fiasco final.

Pero si Sánchez resta, Feijóo no suma.

El PSOE se hunde por el peso del sanchismo. Y sobre el tablero de las cifras brutas, ¿adónde van los votos que pierde? Una parte a la Chunta, que dobla, pero es Vox el que acapara los escaños que los socialistas desalojan. ¿Estará tal vez ocurriendo que el sanchismo sea una fábrica de ultraderechistas? Es el efecto, objetivamente. Y no vale alegar que el crecimiento de Vox responda a un fenómeno generalizado: precisamente ayer, un socialista ganó sobradamente un mano a mano con el líder ultraderechista en Portugal. Sin embargo, Pilar Alegría, en vez de asumir responsabilidades políticas, se mostró impasible en su comparecencia. La primera norma del sanchismo es no dimitir.

Pero si Sánchez resta, Feijóo no suma. Si las elecciones aragonesas han sufrido una perversión nacional, está claro que la media docena de mítines del líder popular han contribuido poco a fortalecer a Azcón; se diría, siguiendo la misma lógica, que lo ha debilitado. También es un test para el PP, que desvela la existencia de un techo inamovible.

Ha sido Vox el que ha abierto el butrón ante la ingenua oportunidad que le ha ofrecido el adelanto electoral de Azcón. Es el aspecto más notable de las elecciones de ayer. Lo que significa que habrá que ir acostumbrándose, empezando por el PP, a calibrar un pulso en las políticas de derechas que no augura precisamente un giro hacia la moderación. La ola ultra parece imparable, y como se suele decir, tal vez no obedezca a méritos propios, sino a los impulsos de la incompetencia ajena. A estos no los para ni la jota.