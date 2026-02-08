Los lunes difíciles

Lo de Aragón parece cantado. El PP se mantiene, el PSOE se hunde, Vox se dobla, el regionalismo de derechas desaparece y el de izquierdas compite como una fragmentación más de ese espectro, que compite consigo mismo por los residuos. Esto es al menos lo que avanzan persistentemente las encuestas, que no sería la primera vez que se equivocan. Pero hay un antecedente próximo que avala ese posible resultado: las extremeñas. La previsión aragonesa parece, en líneas generales, un calco, como la que ya se hace para las inmediatas castellanoleonesas. Esto significa que las autonómicas, en tan distintos territorios, vienen a reproducir un patrón, considerado como el prólogo de un ‘segundo ciclo’ político en que la derecha sustituiría a la izquierda en el Gobierno central. Con elecciones anticipadas o en su fecha.

Es cuestión de percepción: descrédito, agotamiento, corrupción estructural, resistencia por la resistencia, venta de las funciones del Estado y sustitución de la eficacia por el activismo

Los hechos y las previsiones contribuyen a cimentar ese determinismo. Contra él no bastan supuestas medidas sociales ni oportunas guerras sobrevenidas con los cybermagnates. Todo es cuestión de percepción: descrédito, agotamiento, corrupción estructural, resistencia por la resistencia, venta de las funciones del Estado y sustitución de la eficacia por el activismo. Lo que se ha venido en llamar el sanchismo tras un inicio esperanzador en que los propósitos quedaron pronto arrumbados o sustituidos por sus alternativos.

Solo queda la etiqueta

De la épica de Pedro Sánchez lo que va quedando es la etiqueta, es decir, la constatación de que su resistencia es un dique provisional contra la derecha, aunque sea difícil distinguir, salvo en perlas ocasionales, lo que está dando de sí como izquierda más allá de las expresiones retóricas.

Por el contrario, su posición entre dos aguas, la necesidad de conformar a la vez a socios parlamentarios de derechas y de izquierdas, convierte lo suyo en un infructuoso equilibrio que solo se sostiene con cesiones inagotables, que constituyen lo más llamativo y razonablemente polémico de su gestión. A la vez, la encrucijada parlamentaria lo ha llevado a gobernar sin el Parlamento, así como a dirigir su partido a dedazo limpio, él, que surgió de la apelación a los usos democráticos.

El resultado aragonés será un referéndum sobre el sanchismo, tanto por la significación de Alegría como por la implicación del presidente, que ha viajado más a Aragón que a Andalucía

En conjunto, todo conduce al deterioro de la democracia, y lo peor es que hay actitudes que se consolidan, de manera que cuando llegue el turno de la derecha esta no tendrá la menor voluntad de rectificar las ventajas que la jurisprudencia política sanchista ha alcanzado en el manejo del poder.

Aragón como paradigma

Es difícil convalidar las encuestas del CIS de Tezanos, que presentan al PSOE como partido mayoritario, con lo que se experimenta como real o premonitorio en las autonomías que se van renovando en las urnas. Aragón es paradigmático, pues la candidata socialista ha sido la portavoz del Gobierno de Sánchez, incrustrada por este contra el aparato de su partido en esa Comunidad. Con más claridad aún que en Extremadura, el resultado aragonés será un referéndum sobre el sanchismo, tanto por la significación de Pilar Alegría como por la implicación del presidente, que ha viajado durante estos días más a Aragón que a Andalucía, donde se desarrolla el drama de las inundaciones a renglón seguido de la tragedia ferroviaria que ha puesto de manifiesto la incompetencia, que afecta a toda España, en la gestión del mantenimiento de las vías, algo sobre lo que ahora también se advierte en el de las presas hidráulicas, como antes, con ocasión de la dana valenciana, se apreció en el desentendimiento de las obras en la Rambla del Poyo. Que esto último aparezca sumergido por la también grave gestión del PP valenciano y el esperpento de Mazón no significa que haya quedado fuera del relato.

No es que la militancia socialista sea hoy un exponente del pensamiento crítico, pero tal vez algunos sectores de ella empiecen a preguntarse por qué son del Atlético...

¿Cuanto peor, mejor?

Lo cierto es que mientras Sánchez resiste, el PSOE se hunde en las autonomías, lo cual no parece casual, sino que más bien resulta una consecuencia objetiva. Otra es el crecimiento de Vox, que encuentra su caldo de cultivo en la polarización que se excita desde el Gobierno con el intento de frenar las expectativas del PP, un tiro que empieza a salir por la culata a la vista de que el PSOE podría pasar en algunos territorios (Murcia, por ejemplo) a tercera fuerza política por debajo de los abascales.

Prefigurar un futuro Gobierno PP/Vox que refleje el sometimiento del primero al programa máximo del segundo con la consecuencia de una fase de ingobernabilidad que facilite una rápida recuperación de la izquierda es una estrategia suicida; no obstante, es la que mantienen en nuestro entorno algunos significados dirigentes socialistas, que parecen esperanzados en que Vox, por vía indirecta, los acabe impulsando al Gobierno. La fórmula ‘cuanto peor, mejor’ es siempre un plan desesperado.

El camino hacia su propio lunes amargo en 2027, si es que lo alcanza, estará jalonado por otros lunes difíciles, en que Pedro Sánchez tendrá que emprender algún viaje internacional, como hizo cuando Extremadura, para eludir el análisis de sus derrotas territoriales, análisis que en Aragón todavía pasa más por él. La película Los santos inocentes, cuyo cartel con la foto de Azarías, Paco el Bajo, La Niña Chica o la Régula fue exhibido por cierta izquierda como la clave social de los resultados electorales extremeños (esto después de décadas de Gobiernos autonómicos socialistas) será difícilmente adaptable a Aragón, una Comunidad de población dispersa, sí, pero básicamente concentrada en Zaragoza, una de las capitales más modernas y más culturalmente dinámicas de España.

No es que la militancia socialista sea hoy un exponente del pensamiento crítico, pero tal vez algunos sectores de ella empiecen a preguntarse por qué son del Atlético ("qué manera de palmar", que diría Sabina) y en qué compensan los lunes pesarosos en la oficina tras el vapuleo electoral. Tengo predicho en esta sábana dominical que Sánchez caerá un lunes (no lo derrotará la corrupción ni la dejación de sus socios) sino cuando en el PSOE se perciba con toda nitidez que sus siglas podrían seguir el mismo camino que en Italia o en Francia. Va por barrios: el primero, Extremadura; el siguiente, probablemente Aragón.

Cabría preguntarse por la razón de que López Miras, siempre tan dispuesto a la presencialidad en los eventos nacionales de su partido, no hayan acudido a Aragón en apoyo de su colega

El trasvase del Ebro

Aunque, ojo al parche. Los árboles de las contradicciones socialistas tal vez impidan ver el bosque de los populares. Si uno se detiene en el papel de Azcón o del propio Feijóo en estas elecciones bien podría deprimirse. Cabría preguntarse la razón de que otros presidentes autonómicos, en particular nuestro López Miras, siempre tan dispuesto a la presencialidad en los eventos nacionales de su partido, no hayan acudido a Aragón en apoyo de su colega. La respuesta puede encontrarse en que un punto de la campaña de Azcón es la negativa rotunda al trasvase del Ebro, algo que, por otra parte, no está ya en ninguna agenda, pero que al parecer sigue siendo un resorte de activismo para algunos sectores en Aragón. Un detalle que vuelve a poner de manifiesto que el PP sigue manteniendo ambiguedades importantes en su política estatal. En ese sentido, a Vox no le duelen prendas en defender ese trasvase (ya archivado, es cierto) en Murcia y en Aragón, y a pesar de eso cuenta con una fuerte previsión de incremento de respaldo en la última Comunidad, señal a su vez de que el asunto, por contradictorio que parezca, no debe ser tabú, como a veces se sugiere, para el conjunto de la población aragonesa.

El hecho de que el PP cerrara campaña con Los Meconios y Vito Quiles es una aportación estética de dudoso gusto y que, por tanto, refleja una ética; una cesión anticipada a la extrema derecha

Respecto al PP hay anécdotas que se convierten en categoría. El hecho de que cerraran el viernes con Los Meconios y Vito Quiles, los primeros falsos músicos, y el segundo falso periodista, candidato en su día del partido de Alvise, es una aportación estética de dudoso gusto y que, por tanto, refleja una ética. Se trata de un guiño dirigido a la ultraderecha militante y, en consecuencia, la prueba de una primera cesión no solicitada que anuncia algo peor que una actitud: un estilo.

Y es que votar se está convirtiendo en un ejercicio difícil, y esto a pesar de que a los aragoneses no les faltan alternativas. Pero los partidos se empeñan en sacar lo peor de que disponen, obligando a los electores a enfrentarse a trágalas. Parece mentira que con un PSOE tan desacreditado, el llamado centroderecha sea incapaz de ilusionar haciendo percibir una alternativa sólida y coherente, tan solo encomendado al derrumbe del adversario por consunción. Cuanto peor pintan a Sánchez, muchas veces con razón, más expresa el PP su incapacidad como alternativa, pues es obvio que a lo más que puede aspirar es a permanecer en una posición cada vez más dependiente del partido que verdaderamente crece y va creando arraigo, todo ello sin despeinarse: Vox.

Las elecciones aragonesas parece que vendrán a confirmar tendencia, pero esto no obligará a reflexionar al PSOE, abocado por su líder a confiar en que en 2027 suene la flauta por casualidad, aunque en el improbable caso de que tal cosa ocurra, lo hará con un partido devastado a consecuencia de un liderazgo unipersonal a ultranza que se extiende sobre bases ya muy frágiles y discutibles. Y lo peor, como ya se ha apuntado antes, es que dejará tras de sí una didáctica nefasta que se legitima para ser reproducida por la derecha. Que, por cierto, ya lo hace, y todavía no ha tocado el poder central.