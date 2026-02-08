Ayuso 007: Licencia para ‘matar’

Sabe, la presidenta madrileña, que puede tratar a sus fieles seguidores como quiera, le van a dar la razón con ella o sin ella. El odio que le tiene una parte de este país a Pedro Sánchez es más fuerte que las imbecilidades que cada día dice la verdadera lideresa de la derecha y extrema derecha española.

La presidenta madrileña tiene licencia para todo, al más puro estilo de sus admirados e idolatrados Trump / Milei / Netanyahu.

Se cargó a Casado y a nuestro Teo del alma, con linchamiento popular incluido, tras denunciar ambos, que su familia, el hermanísimo - ese sí que es un hermano y no el de Pedro Sánchez que será juzgado por una plaza en un conservatorio – ganó cientos de miles de euros en comisiones manchadas de sangre y muerte.

Después permitió a Feijóo que abandonara su Pazo Gallego para acceder a la presidencia del partido popular, aunque con la condición de no quitar su Espada de Damocles de la cabeza del gallego.

Entre tanto, ni sus declaraciones inmaduras, incultas y a veces surrealistas, desde que el Covid 19 ya se conocía como su nombre indica, desde el año 2019, hasta meterse con el Papa Francisco, pasando por las pizzas y colas, hacían mella en sus acérrimos seguidores, se permitía el lujo, apoyado por su lugarteniente Miguel Ángel Rodríguez (MAR) de ‘cargarse’ de momento, al mismísimo Fiscal General del Estado, al mismo tiempo que amanecía cada mañana junto a un más que presunto corrupto en un ático con mucha luz, es verdad, pero con demasiadas sombras.

La casta madrileña, llena de caspa y alcanfor, abanderada por la sanidad y la educación privada, se han convertido en sus escuadrones de la muerte, y como decía aquella mujer que llegó a ser tildada como la ‘princesa del pueblo’, otro ejemplo del país que somos: ‘Por ella, mato’.

Una mujer que es capaz de insultar reiteradamente a los familiares de las víctimas de la residencias en aquellos años del Covid, que se permite el lujo de hacer apología de Israel mientras miles de niños y niñas morían y mueren en tierras de Gaza y Cisjordania asesinados, unos con bombas, otros con balas y muchos de hambre, que ahora ha permitido y fomentado que una compañera suya, la concejala de Móstoles, sea arrastrada por el lodo y el barro, mientras saca pecho por la hombría del Alcalde ¿Y tú como ligas? y que se ríe en la cara de millones de madrileños haciendo apología de la corrupción sanitaria, merecería, más que condecorarla con aquel ‘Alumna ilustre’, otro ejemplo más del deterioro universitario, nombrarla ‘Agente Ayuso 007: con licencia para matar’.