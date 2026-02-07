Un velázquez sobre la cama

El mundo del arte, de vez en cuando, da sorpresas con alguna nueva obra encontrada. Me refiero a cuadros o esculturas que estaban desaparecidas o, incluso, obras de las que se desconocía su existencia por parte de la crítica especializada. Conocidos son los casos de cuadros que han llegado, azarosamente, a determinados propietarios para terminar sorprendiendo con un célebre nombre tras la autoría: ¿lo imaginan? Debe ser una vivencia tremendamente impactante, en el mejor de los sentidos, claro. De esta forma, si echamos un vistazo a la prensa de los últimos años, comprobamos que han aparecido obras de Boldini, Van Gogh, Picasso, o incluso del enigmático Caravaggio.

Hace unos meses les hablaba de la actual exposición de las Edades del Hombre, en Zamora. Una muestra, la número XXVIII desde que éstas comenzaran en la vieja Castilla, que acoge también dos obras murcianas notables: el Cristo de la Paciencia, perteneciente a la parroquia de Santa Catalina de la ciudad, obra de Nicolás Salzillo; y, por otro lado, una Virgen Dolorosa, gubiada por el célebre hijo del anterior, perteneciente a la parroquial santiaguista de Lorquí. Y es en esta exposición donde, actualmente, podemos contemplar esa última obra asignada al catálogo del pintor de pintores: Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. La historia, si no la conocen, sorprende, como no podía ser de otra forma.

Todos conocemos que Velázquez nació en Sevilla y que se formó, principalmente, en el taller de su futuro suegro Francisco Pacheco. Artista éste al que el joven Velázquez debió mucho, especialmente, el decisivo impulso para llegar hasta la corte en su ascendente carrera. Y es en esta primera etapa, la conocida como etapa de juventud o sevillana, a la que pertenece la obra de la que hablamos. En la España del siglo XVII, hubo un tema especialmente candente del que el arte se hizo, como siempre sucede, gran depositario. La férrea defensa del futuro dogma de la Inmaculada Concepción de María fue uno de los temas más representados en el arte, dentro de esa España barroca y fuertemente católica. Los ejemplos son extraordinarios, plurales y de altísima calidad: la deliciosa Inmaculada de Alonso Cano para la catedral de Granada, la bellísima de José de Mora en Priego de Córdoba, o la enigmática talla -de cierto aire italiano- del trascoro de la catedral de Murcia, por no hablar de los numerosos y conocidísimos lienzos de Murillo sobre este tema. Pues dentro de este contexto, saldrán, también, numerosas obras del taller de Pacheco sobre la citada iconografía mariana. Las Inmaculadas del sevillano acuñan una serie de características más o menos habituales y reconocibles. Con leves variantes, encontramos a la virginal figura femenina, vestida de rosado y azul, descansando levemente sobre una luna; a cuyos pies se despliega una onírica y alegórica visión. El nuevo velázquez, que ilustra este artículo, comparte algunas de estas características, aunque el naturalismo y calidad de los rostros se aleja, evidentemente, de lo producido por Pacheco.

En el año 2020 murió doña Soledad Rojas de la Concha Castañeda, a los noventa y siete años. Una mujer sevillana que vivió toda su vida en la casa familiar de calle Albuera de Sevilla. El cuadro del que hablamos estuvo colgado en su dormitorio durante toda su vida. Al morir, lo dejó en herencia a la parroquia sevillana de Santa María Magdalena. Fue el párroco de ésta el que tramitó su restauración con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ahí comenzó la sospecha que culminaría con la catalogación del lienzo como una obra de un jovencísimo Velázquez, durante su etapa de aprendiz en el taller de Pacheco, tenía el genio unos quince o dieciséis años aproximadamente. El lienzo se sabía que era una obra de mérito, su autoría se relacionaba con el maestro de Velázquez: pero varias cosas no cuadraban. Primeramente, la propia calidad de la obra; por otro lado, Pacheco acostumbraba a firmar sus Inmaculadas y, en este lienzo, no había ni rastro de ella. Tampoco era mencionada por el artista en su conocido Tratado del arte de la pintura en el que comenta muchas de sus obras (y esta habría sido una de las mejores). Si observamos con detenimiento el lienzo, podemos establecer similitudes con el tema homónimo que conserva la National Gallery de Londres, también obra de juventud de Velázquez. Pero, posiblemente, la clave esté en el mismo centro del cuadro, bajo la Virgen y dentro de la trasparente luna. Un barco, con una intencionada deformación en su mástil, forma un acróstico: ‘DDV’, como habrán adivinado: Diego de Velázquez. Esta anciana durmió, a lo largo de su dilatada vida, bajo las pinceladas geniales de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos.