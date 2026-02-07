El vacío de todos los nombres

«¡Horror, horror!», Hélène Berr cerró con esta cita de Macbeth el diario que había comenzado a escribir cuando los alemanes ocuparon Francia. De repente los judíos franceses, ahora ciudadanos de inferior categoría, eran arrestados por la policía de su propio país. Los hijos, en muchas ocasiones unos pequeñuelos, eran igualmente detenidos. Berr estaba destinada a morir. Mientras pudo, quiso dejar testimonio de cuanto veía para ayudar a la posterior comprensión de aquellos tiempos de tinieblas. Siempre pensó que la detención de niños pequeños sería una dolorosa excepción provocada por el odio racial y que tales abominaciones no se repetirían jamás en la historia de mundo. Hoy sabemos cuánto se equivocaba.

Ético de Istria, o quienquiera que se oculte bajo ese nombre, describe en su Cosmografía, los misteriosos bancos de arena de Chollice. Los exploradores que excavan allí, cuando vean que la tierra se vuelve púrpura, hallarán los mejores corales; y si encuentran un arbusto de romero en llamas, como la zarza ardiendo de Moisés, darán con depósitos de metales en cantidades extraordinarias. A orillas del Erimanto —afirma— hay asbesto, que al ser tocado por el fuego arde sin consumirse jamás. El contacto con su llama sana a la persona que ha sufrido la picadura de una serpiente. Nada hay que no puedan realizar los poderes ocultos de la tierra, que los ignorantes no saben ver.

También dice que más allá de los Montes Umerosos las aves huyen de las cumbres y los escasos humanos de la región son repugnantes y enfermos. Allí se abre un abismo terrible, más allá del cual no existe ningún lugar habitable, y que es en esas latitudes donde puede verse el temible río Aqueronte, el mismo que fluye por entre las regiones infernales. Sus aguas expulsan nubes de humo y olores nauseabundos que causan males incurables. De las fuentes cercanas sólo brotan vapores ardientes y cenizas. Puede escucharse un sonido misterioso. Es el lamento de las montañas. También dicen que el Océano gime de dolor, cuando entrega sus aguas al fúnebre río del Averno que las engulle.

Sabemos bien que Alicia, durante las memorables jornadas del País de las Maravillas y la región existente al Otro Lado del Espejo, perdió por completo la noción de sí misma. Ni su forma, ni su tamaño, ni aún su verdadero nombre eran cosas que pudiera conocer con exactitud. Abrazó a niños que se transforman en cerdos y quedó atrapada en un día inamovible, fijo, estancado, junto a la Liebre de Marzo y el Sombrerero Loco. Humpty Dumpty, lejos de añadir un leve rayo de sol desde la autosuficiencia de su muro, hacía que las palabras se deshicieran, que perdieran o ganaran sentido en función de desconocidas leyes del lenguaje.

Cuando Alicia encuentra a la Oruga Azul, esta fuma tranquilamente con su narguile y está sentada sobre una seta cuya ingesta, según dice, hará cambiar de tamaño a la niña.

—¿Quién eres tú?-, le pregunta la Oruga. Alicia, alucinada, no lo sabe y es incapaz de contestar.

En el Bosque de las Cosas Sin Nombre llega incluso a olvidar cómo se llama. Ajena a todo e incapaz de recordar nada, en su marcha se hace amiga de un cervatillo. Al salir de aquel lugar encantado, el animal es el primero en recuperar la memoria. Entonces huye despavorido.

Adán puso nombre a todos los seres. Pero cuando salió del Edén los animales ya no le reconocían y huían de él. Las bestias de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar, todos ellos, temen al hombre salido de los bosques.

Naufragium mundi

Barcos rusos en el mar de Aral, Taras Shevchenko / LO

En 1848 un pintor y poeta ucraniano llamado Taras Shevchenko había sido requerido por Alexei Butakov, alto oficial naval ruso, para unirse a una misión científica que surcaría el mar de Aral. Debía levantar testimonio de cuanto estudiara la expedición, que estaba formada por las goletas Constantino y Nicolás. Shevchenko representó en una de sus pinturas a los barcos de vela rusos navegando bajo un cielo cielo gris que, cruzado por tres largas nubes, duplicaba su reflejo sobre las aguas. Los dos buques, uno mostrando la proa y otro el lado de babor, dominaban la escena. Las velas aparecían recogidas y un suave viento acariciaba los gallardetes en el palo mayor de cada uno de ellos. Hoy no existe el mar de Aral, la mano del hombre lo ha aniquilado, superando en pasmosa velocidad la capacidad destructora de la naturaleza. Un suelo estéril y salino se extiende por la mayor parte de lo que antaño estaba cubierto de agua. Cascos podridos y herrumbrosos yacen sobre la tierra desolada.

-Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo de la muerte.

