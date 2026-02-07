Palabras que pasan

El lenguaje evoluciona. La sintaxis y la semántica son variables a lo largo del tiempo, si bien se rigen por normas para que podamos entendernos. De lo contrario, levantaríamos nuestra particular torre de Babel y el caos total cuando nos comunicamos.

La Biblia atribuye la diversidad lingüística y, por tanto, del origen de los idiomas a la construcción de aquella edificación con la que los hombres perseguían tocar el cielo. Dios los castigó por su orgullo y soberbia al aspirar a ponerse a la altura de la divinidad. De ahí que confundiera sus idiomas hasta tal punto que les resultara imposible continuar con la imponente construcción.

Multitud de palabras han cambiado su significado a lo largo de la historia. Un rosco es formalmente una rosca de pan o de bollo, según la RAE, que en sentido coloquial lo define como el resultado mínimo, un cero patatero. La actualidad televisiva lo transforma en lo contrario. Que se lo digan a Rosa Rodríguez, para la que el rosco de Pasapalabra se aleja 2,7 millones de euros del cero.

El significado de las palabras depende de su evolución y del contexto en que se pronuncian, lo que da lugar a confusiones y malentendidos. También hay quien se sirve de estos vaivenes semánticos de forma malintencionada, en función de sus intereses. El escenario político se ha convertido en terreno abonado para los eufemismos, que solo buscan la confusión absoluta, porque el uso del lenguaje, en ocasiones, persigue lo contrario de lo que buscaba en su origen y nos separa del entendimiento, mediante la manipulación para desviarnos al relato que nos quieren imponer como verdad. La paradoja es que así modifican también el sentido de su profesión y pasan de ser servidores públicos a meros siervos de sus objetivos electorales.

Además, las mismas palabras en los mismos contextos también tienen significados distintos en función de si se refieren a uno mismo o al contrario. Términos como corrupción, acoso sexual o cualquier otro tipo de escándalo se interpretan y afrontan de forma desigual según llueva en tu tejado o en el del vecino. Lo más triste es que logran contagiarnos de sus disidencias y alteran nuestra capacidad de juzgar los hechos por lo que son, con sus proclamas hipnóticas de que no es lo mismo si lo haces tú que si lo hago yo y que la condena ha de ser mayor para los de tu bando que para los del mío.

Los arquitectos de la política nacional y global levantan sus torres de Babel sobre los cimientos de nuestra ignorancia y pasividad, o peor, de nuestra complicidad. Imponen su lenguaje y, cuando no les funciona, recurren al de la fuerza. Aquellos obreros bíblicos que querían llegar al cielo eran los descendientes de Noé, que salvó del diluvio universal a los animales, pero también a la humanidad de sus miserias. Los babilonios desperdiciaron la nueva oportunidad de Dios y replicaron la soberbia de sus antepasados hasta que dejaron de entenderse. Casi tres milenios después, los mismos pecados nos conducen a un creciente desentendimiento, por más que creamos hablar el mismo idioma, porque ni siquiera alcanzamos el consenso en las tragedias.

Presumimos de una nueva era más desarrollada, más inteligente y avanzada, a la vez que desvirtuamos la palabra progresismo a base de ataques contra libertades que creíamos conquistadas. Nos enredamos en las mismas redes de las que queremos rescatar a los demás. Lo hacemos bajo el supuesto escudo del bien común, cuando no es más que una espada que presiona sobre el cuello de nuestra voluntad. No somos más que «los mismos perros con distintos collares» en un mundo donde solo hemos cambiado en apariencia, pero en el que los ricos y poderosos siguen abusando de los pobres y los débiles. Unos ni siquiera ocultan sus fauces de lobo y otros se disfrazan de corderos. La pobreza amenaza a una de cada cuatro personas en España, nada menos que 13 millones de paisanos, mientras nos perdemos en debates sobre la censura o la prohibición del fútbol en los colegios. Cualquier cosa vale para no hablar de trenes en retroceso. O de las víctimas del nuevo diluvio que arrebata a cientos de andaluces la vida que han construido durante años. O de los trabajadores de las muchas ‘Sabics’ del mundo que ven cómo unos pocos se atiborran mientras sus cuentas se aproximan al rosco.

Es fácil señalar al cielo y sus divinidades como responsables de tanto castigo, cuando buena parte de lo que nos ocurre reside en nuestras propias culpas. O tal vez nuestra penitencia sea soportarnos entre nosotros, con la esperanza de que siempre habrá Rosas que nos muestren que la sencillez, la humildad, el esfuerzo, el sacrificio y una constante sonrisa marcan el camino de la auténtica sabiduría para que, así, abandonemos nuestra estulticia y dejemos de pasar palabra. Ningún rosco es eterno.