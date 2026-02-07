Mula y Pliego: 1 + 1 = 3

En el corazón de la región, forman parte del epicentro de nuestro turismo de interior, y es que si Mula ‘nunca falla’, Pliego aporta en estos días de floración de sus almendros, algunas de las imágenes más bellas de las que la región puede presumir.

A unos días de la explosión de colores de Cieza y su floración, en los próximos días y semanas los murcianos y murcianas tenemos el lujo de disfrutar de un cuadro único que nos ofrecen estas dos poblaciones.

Si hay más de diez motivos para visitar Mula y Pliego –Almoloya, Fuente Caputa, Villaricos, el casco histórico de Mula, uno de los más bellos del mediterráneo, con su Mirador de la Ermita del Carmen, su Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de San Miguel (Cripta) Calle Monjas, el Real Monasterio de la Encarnación, Convento de San Francisco o la Calle del Agua en Pliego que nos lleva hasta su popular Ermita de la Virgen de los Remedios- ahora, a las puertas de la Semana Santa y su noche mágica del Martes Santo en Mula, estos dos municipios juntos, no solo suman dos, sino que multiplican los motivos para visitarlos.

Hoy no quiero escribir de insultos, de cómo el cambio climático nos está cambiando no solo nuestra economía, sino nuestros paisajes y vidas, quiero dejar para otro día el machismo reinante, y mucho menos comentar la penúltima imbecilidad de Trump poniendo la cara de los Obama en cuerpos de monos, hoy creo que es más necesario que nunca hablar de magia, de colores, de paisajes, de gastronomía, de belleza, de patrimonio, de historia, de luz, de almendros en flor.

Si en los próximos días quieren disfrutar de rincones que parecen sacados de cuentos de dibujos animados, si quieren vaciar por unos días su mochila llena de piedras y muros, prejuicios e insultos, y llenarla de imágenes mágicas, no siga leyendo, a poco más de un cuarto de hora de la capital, hay dos rincones que le demostrarán que uno más uno no siempre son dos.