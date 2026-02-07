A ver si al final no solo los empresarios hortofrutícolas españoles van a acabar en Marruecos. Tendría guasa que ocultemos los ocho siglos que pasaron los árabes por estos lares y que la geología nos una cada día más con África. El continente vecino, indican los científicos, se acerca a nosotros a razón de 2 a 4 milímetros cada año.

Dentro de miles de años, quizá los fastos de la creación de Murcia se haga desde el Atlas marroquí o el monte Tahat argelino. En justa correspondencia con lo que ha ocurrido en el 1.200 aniversario, pasando de puntillas y por lo bajini que Murcia fue fundada por un tal Abderramán II, igual se borra de un plumazo todo nuestro pasado cristiano, incluyendo el Cristo de Monteagudo que, como todas las actuaciones desde entonces, presiona el legado árabe.

El empuje de la población magrebí se complementa, aunque parezca increíble, con la de su tierra sobre Europa. A esta ultima le cuesta nada pasar la valla. Al resto, sudar y nadar con suerte, amén de pagar a las mafias que, a uno y otro lado, se aprovechan.

De igual forma, es curioso que la presencia árabe en nuestra historia fuera una de las épocas más brillantes y que su contribución ahora sea, asimismo, decisiva para situar a España a la cabeza del crecimiento económico de los países desarrollados.

Y, en este sinfín de paradojas, los que han cruzado el estrecho para cultivar allá sus hortalizas son los mismos que ponen el grito en el cielo por la competencia de los productos marroquíes. Algo similar a lo que ocurre con la inmigración, pues las empresas agrícolas que los explotan engrosan las filas y las arcas de los partidos xenófobos y racistas.

Desde las cumbres de la Región de Murcia más cercanas al Mediterráneo es posible divisar esa tierra, cada vez más cercana, que se vislumbra tras el horizonte. Depende de todos, y no es fácil, que esa unión no sea fragmentada por la religión ni por el odio, que todo se limite a un choque tectónico.