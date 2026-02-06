Miedo a salir

Qué triste debe ser no poder salir de casa sin que te increpen, cuánto más si te insultan. Es verdad que, a veces, se hacen oposiciones a ello y se saca el número uno. Ese miedo a enfrentarse a la realidad hace que te quedes escondido en tu casa y solo salgas para ir a lugares donde están los tuyos. O bien te pasas toda tu vida viajando al extranjero donde se diluyen las críticas a tu gestión. El último episodio de esta escondida ha quedado patente en la misa funeral de las 46 víctimas del accidente de dos trenes, que aún se ignora por qué tardaron tanto tiempo en saber que eran dos.

La misa en la catedral de Huelva fue un ejemplo por todos los asistentes de respeto, educación e integridad, cuyo cenit fue el discurso dado por la hija de una de las fallecidas. Al contario del ejemplo dado por el presidente del Gobierno, que no tuvo la dignidad de comparecer ante tal situación, a pesar de la cantidad de víctimas y lesionados y de que los reyes presidieran el funeral religioso celebrado en una España aconfesional cuya mayoritaria religión es la católica. Fue probablemente por miedo a ser abucheado, como siempre que sale a la calle sin parapetarse en el extranjero o en los mítines de su partido.

Dicen que no tenía nada en su agenda ese día, pues la había vaciado 48 horas por el cumpleaños de su amada esposa. A cambio, mandó a tres ministros del Gobierno que no fueron capaces de entrar por la puerta principal de la catedral —como todos hicieron, incluidos los reyes—, sino que accedieron al templo por la puerta lateral; o sea, por la de la cocina, si es que existiera esa dependencia en los mismos, o por la de la sacristía, que es más religioso. Después, al parecer por un pacto que se saltó el presidente de Andalucía, no se movieron de sus asientos; es decir, no les dieron el pésame a los familiares de los muertos en el accidente ni a los lesionados allí presentes. Solo los reyes eran quienes iban a hacerlo, así que en este sentido los disculpo, pero el miedo, nuevamente, seguro fue la causa de ese pacto.

Hago un inciso para romper una lanza en favor de la reina —que no es santo de mi devoción, al contrario que el rey— por las críticas recibidas por no santiguarse, pues la verdad es que lo hizo bien, con una inclinación de cabeza al llegar al altar mayor. Pero volviendo al miedo a mezclarse con el pueblo, los dos ministros, uno de Política Territorial y otro de Agricultura —nada que ver con el asunto—, y la vicepresidenta mandada a la hoguera por Sánchez para quemarse en las próximas elecciones andaluzas, por mucho seseo que haga, lo cierto es que no fueron abucheados. Solo se oyó, acabada la Eucaristía, algún grito a favor de los reyes, que rompió el silencio. Besos, abrazos, pésames, tristeza, dolor... y Sánchez de cumpleaños.

Por si fuera poco, el ministro del ramo, es decir, el responsable de que los trenes funcionen tan mal, el de Transportes, tampoco fue. Le vino de perlas que tuviera que comparecer ese día en el Senado. Y dando por sentado que si hubiese querido ir al funeral podría haberlo hecho, aplazando la sesión en esa cámara alta, lo sucedido es que no sólo no dimitió —que era lo que tenía que hacer—, sino que incluso se mostró altivo y prepotente. Mire usted, señor ministro de Transportes —hay ministerios como algunos genes que son jodedores—, no sé si tendrá responsabilidad penal por los 46 muertos y los muchos lesionados por su culpa ‘in vigilando’, pues a usted, como cabeza máxima, le correspondía vigilar si las vías por donde se va a circular a 300 km/h están o no en condiciones para soportar esa alta velocidad. Pero si no es responsable penal de los 46 homicidios por imprudencia y de delito de lesiones, lo que es indiscutible es que es políticamente responsable. Con un poco de vergüenza y dignidad, debería haber presentado su dimisión esa misma noche. Otra cosa es que al presidente del Gobierno no le interese que dimita, para quemarlo como a la vicepresidenta, para resguardarse él. Es decir, entrega la cabeza de san Juan —este, con perdón del santo, sería Óscar— en beneficio propio.

El pueblo español y el andaluz en particular, como buenos creyentes, aunque perdonen no olvidarán esta falta de empatía, porque nada le deben, ni como independentistas ni como exetarras.

Qué triste es no poder salir a la calle por miedo a que te chillen.