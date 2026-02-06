La vida dura mientras alguien te espera. Carlos Castán

Hay un momento en la vida, una edad que no consta en ningún documento oficial, en la que uno descubre que la auténtica razón de estar vivo es ser esperado. No importa el lugar en que te esperen, puede ser un banco de madera a la sombra de un sauce llorón, puede ser la mesa de un restaurante o la barra de un bar, puede ser la llamada por los altavoces de un centro comercial: «¡Atención, señora Teresa Gómez, acuda a plásticos», puede ser la habitación de un hotel de cuatro estrellas donde alguien pronuncia tu nombre muchas veces como si fuera un hogar. Sí, la vida funciona así, alguien te espera y entonces todo vuelve a empezar, a merecer la pena. «La única alegría del mundo es comenzar», dejo escrito Césare Pavese.

A partir de una edad provecta, de un número indeterminado de años vividos, la vida deja de estar hecha de prisa y comienza a estar hecha de sentido y a la vez ocurre algo secreto, algo que casi nadie confiesa nunca, algo de lo que casi no habla la gente ni sale apenas en las películas o en las series o en las novelas: el teatro de la existencia se desprovee de sus máscaras y de su atrezo. Ya no hay prisa por gustar, ni por llegar muy lejos, ni por cumplir los roles de esa pequeña muerte diaria que consiste en hacer cada día lo que se espera de nosotros. El cuerpo comprende entonces sus límites y el alma los suyos, y en ese acuerdo tácito surge una madurez extraña, limpia, sabia. Una etapa vital en la que ya no hay que demostrar nada, solo elegir con cuidado y querer con verdad.

Y uno descubre con asombro

Y uno descubre con asombro que hay una felicidad redentora en saber que alguien te espera en algún sitio. Una felicidad que es euforia y certeza a la vez. Incluso pura alegría. Sentir que alguien aguarda tu voz al otro lado de un teléfono o de una puerta, que reconoce tus pasos por el pasillo, que te guarda un hueco en sofá para pasar la tarde. Esa espera que ni exige ni vigila y que sostiene tu mundo más que cualquier otra promesa. Esa espera que te confirma, que no te pide que seas otro, que solo quiere que seas solo tú. Ser solo tú es de lo más hermoso que se puede conseguir en este mundo tan tecnificado y tan igual, en esta ‘gran máquina trivializadora’ en que se está convirtiendo la civilización occidental.

Y en esa edad, el amor aprende a hablar despacio por sí mismo. Se tranquiliza. Amar después de los sesenta es poner tu vida a salvo en manos de alguien, sin locura, sin ruido, aunque estés empezando a toser como tosía tu abuelo. Y tu cuerpo ya no presume de nada, pero siente con profundidad. Es un cuerpo que ya no corre, pero sabe llegar. Y tu deseo se vuelve menos feroz y más atento. Ya no quiere conquistar, lo que quiere es quedarse, durar, sentir un calor íntimo.

Y todo comienza un día

Y todo comienza un día en ese instante en que te miras al espejo y ya no te pides perdón por lo que no llegaste a ser, sino que te das a ti mismo las gracias por lo que sigues siendo todavía. Y si alguien te espera en algún sitio, te vistes bien, te pones colonia antes de salir a la calle y el día tiene sentido. Esa espera es una forma silenciosa de felicidad.

Sí, la vida dura mientras alguien te espera porque esa espera es una prueba de amor, un acto verdadero. Ser esperado es existir el doble, existir en tu alma y en la memoria viva de otra persona que te aguarda, no para exigirte ni para juzgarte ni para corregirte, sino como se espera una luz encendida detrás de la ventana de una casa o una voz conocida al otro lado del teléfono. Y cuando ya has perdido todas esas cosas, personas y seguridades que el tiempo nos va robando poco a poco, saber que alguien te espera es una victoria íntima contra la misma muerte. Porque lo peor de envejecer no es el cansancio ni mirarte al espejo, lo peor es sentir que ya no eres una cita para nadie.

Que alguien te espere significa también que todavía hay un hueco en el mundo con tu forma exacta. Que en alguna parte hay una conversación que no puede empezar sin ti. Que no estás de más en la Tierra. Que no sobras en los planes, ni en las palabras, ni en las fiestas. Que no eres un resto de vida, sino un convocado a la existencia. Y todo eso de verdad importa.

Que alguien te espere convierte los días iguales en días habitables, diferentes. Te levantas sabiendo que no todo termina en ti. Que todavía hay un futuro que te incluye, que te necesita, que no puede comenzar sin ti. Que la vida no se acaba del todo. Se demora. Posee un sentido. Se queda un rato más.