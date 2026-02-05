‘Perro’ Sánchez ladra, luego cabalgamos amigos Elon y Pável (Donald Trump)

¡Vamos fascistas 3.0 del mundo unidos! ya queda menos para echar de la Moncloa a un Presidente que quiere cortar las alas de la libertad a los jóvenes.

¿Quién coño se cree este tipo que es? Quiere compararse con nosotros desde la izquierda radical y mediocre.

No permitas, españolito de a pie, a pesar de que sois insignificantes -no tenéis ni petróleo ni tierras raras-, que el sucio Sánchez le quite a tu hijo la posibilidad de que le metamos, los libertadores del mundo, páginas porno y nuestras ideas por su móvil, enfréntate a este usurpador de la democracia y lucha para que tu hijo, que ha elegido libremente caer en nuestras redes, podamos seguir manipulándolo con nuestros mensajes y absorbiéndole el cerebro, nosotros somos triunfadores en la vida. Ya veréis Gaza dentro de unos años, no la va a conocer ni la madre que la parió.

‘Perro’ Sánchez es el mayor traidor de España, y como dice nuestro amigo español y patriota, Santiago Abascal, un corrupto y criminal.

Pero ¿Cómo se atreve esta inmundicia de Sánchez a decirnos a nosotros, que estamos llamados a gobernar el mundo lo que es bueno o malo para la gente? Eso lo decidimos nosotros.

Menos mal que dentro de poco, llegará a La Moncloa el flojeras de Feijóo de la mano de Santi y su caballo, y por fin la libertad llegará a las calles de Madrid, porque como dice nuestra ‘alumna ilustre’ Ayuso, amiga de Milei –quien es amigo de Milei es amigo mío- Madrid es España y España es Madrid.

Ya no habrá más debate sobre políticas públicas y donde invertir, esa patraña se acabó. A tomar por culo los pobres e ignorantes, los imbéciles y los inmigrantes, los maricones y las feministas, el que quiera sanidad que se la pague, el que quiera educación de calidad que se compre primero el catecismo, y el que quiera montar en tren, que se la juegue.

Por fin habrá un país serio, que dedique el doble de lo que se gasta ahora, en comprarnos tanques y bombas, balas y muertes, banderas y mástiles, móviles y tabletas.

Vamos fascistas 3.0 del mundo unidos. No nos falléis a los hemos sido iluminados por la gracia divina para llevaros por la senda de la libertad.

Dentro de poco, ni a vuestros hijos e hijas, mujeres y madres, hermanas y amigas, nadie les dirá lo que pueden o no pueden ver en las redes sociales, no permitas que ‘Perro’ Sánchez nos quite el trabajo.

Pero recordad españolitos de a pie, ya lo hice con Maduro, si tengo que hacer lo mismo con el ‘Perro’ Sánchez no me temblará la mano.