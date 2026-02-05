La ministra cartera

A finales de 2024, los pensionistas recibieron una carta del Ministerio de la Seguridad Social en la que se les informaba de la repercusión en Hacienda del total de lo cobrado durante el año. Es decir, la declaración de la renta, una vez descontadas las retenciones del IRPF. Una feliz idea y mejor servicio. Pero el sobre contenía un anexo firmado por el entonces ministro, José Luis Escrivá, en que advertía sobre que esa sería la última comunicación por correo ordinario, dándose el postín de que la causa residía en reducir el gasto de papel a que obliga el cambio climático o la transición ecológica. Feliz idea asimismo.

Pero su sustituta, la ministra Elma Saiz Delgado, parece no haber tomado nota de tan encomiable propósito y, bien a finales del pasado diciembre o a primeros de enero de 2026 (se da la descortesía de no indicar la fecha) ha continuado con la relación epistolar, empleando dos hojas de papel: una para informar sobre la subida de las pensiones, con el detalle de hacerle la cuenta a cada uno de los pensionistas para que tome nota sobre lo que alcanza el porcentaje de incremento (2,7) más una carta firmada por la titular del departamento en la que en seis líneas de texto anuncia a cada destinatario la buena nueva de que ha sido agraciado con una subida de su pensión. Esta carta está impresa en bicolor para simular que la rúbrica de la ministra, en tinta azul, está personalizada. Un evidente despilfarro según el razonamiento del ministro anterior.

En el supuesto de que no todos los pensionistas, por razones generacionales o de otro tipo, ha superado la situación analógica, la señora Elma ha decidido actuar de hija o sobrina para hacerle la cuenta en papel a cada pensionista y, con ese pretexto, recordarle con el logo de su ministerio a qué Gobierno se debe la generosidad del incremento, todo esto incluso antes de que éste haya sido aprobado para lo cual se requiere sacar el decreto del proyecto ómnibus que forzaría la negativa del PP a fin de que todavía quede más claro a quién hay que votar cuando corresponda. Y esto sin esconder en la letra pequeña la advertencia de que «el porcentaje de retención puede incrementarse y, aunque su pensión suba en 2026 (el importe líquido total) podría ser inferior a lo que cobraba en 2025».

Es decir, que el Gobierno recauda más a costa de la subida, incluso a veces contra el beneficio del pensionista. Será para pagar el papel-propaganda.