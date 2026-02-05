Una ciudad de película

Al verla en la serie sabía que me era muy familiar pero no me acordaba por qué. Recurriendo al consabido IMDB lo descubrí: es Sophie Turner, nada menos que la moza malonga de Juego de Tronos. Visto lo visto, su capacidad interpretativa y su belleza ha mejorado notablemente con los años. Es la protagonista de una serie dramática de las más entretenidas y absorbentes que se ha estrenado recientemente en streaming, en concreto Prime Video. Se trata de un thriller del subgénero de grandes atracos.

La historia transcurre en la City de Londres, y a eso es precisamente a lo que quería referirme. Al igual que el Nueva York de las finanzas y su emblemático Wall Street se convirtieron en su momento en escenario privilegiado de películas tan interesantes como Wall Street o Margin Call, sin olvidar mi favorita, The Big Short, ahora el mismo fenómeno está sucediendo con Londres, a pesar de que su centro financiero ha perdido últimamente muchos puestos en el ranking global. Aparte de The Steal, la serie a la que me refiero es obligatorio visionar las cuatro temporadas de Industry o la extraordinaria Slow Horses.

Y es que el escenario urbano londinense es francamente arrebatador. Tiene la exacta mezcla de modernidad y clasicismo para convertirse en el marco privilegiado de cualquier acción que se desarrolle en un entorno urbano. Particularmente bellas son las vistas aéreas, con la City por un lado, y Canary Wharf por otro, con sus característicos skylines. Y, sobre todo, el majestuoso Támesis con sus orillas salpicadas por inmensos parques y monumentales edificios del siglo XIX.

En su conjunto representa un magnífico decorado para el desenvolvimiento de tramas repletas de ambiciones, envidias y traiciones en las que el sexo y las drogas (cocaína mayormente) están omnipresentes.

Será porque disfruto de Londres varias veces al año cuando visito a mi hija y a mis nietos en las vacaciones de medio término, o porque mi sobrino y una cuñada trabajan en la City y los veo siempre que puedo. El caso es que me recreo de cada plano exterior que transcurre en sus a menudo sinuosas y siempre peculiares calles o en su característico metro.