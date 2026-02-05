Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Noticias del antropoceno

Dionisio Escarabajal

Una ciudad de película

Al verla en la serie sabía que me era muy familiar pero no me acordaba por qué. Recurriendo al consabido IMDB lo descubrí: es Sophie Turner, nada menos que la moza malonga de Juego de Tronos. Visto lo visto, su capacidad interpretativa y su belleza ha mejorado notablemente con los años. Es la protagonista de una serie dramática de las más entretenidas y absorbentes que se ha estrenado recientemente en streaming, en concreto Prime Video. Se trata de un thriller del subgénero de grandes atracos.

La historia transcurre en la City de Londres, y a eso es precisamente a lo que quería referirme. Al igual que el Nueva York de las finanzas y su emblemático Wall Street se convirtieron en su momento en escenario privilegiado de películas tan interesantes como Wall Street o Margin Call, sin olvidar mi favorita, The Big Short, ahora el mismo fenómeno está sucediendo con Londres, a pesar de que su centro financiero ha perdido últimamente muchos puestos en el ranking global. Aparte de The Steal, la serie a la que me refiero es obligatorio visionar las cuatro temporadas de Industry o la extraordinaria Slow Horses.

Y es que el escenario urbano londinense es francamente arrebatador. Tiene la exacta mezcla de modernidad y clasicismo para convertirse en el marco privilegiado de cualquier acción que se desarrolle en un entorno urbano. Particularmente bellas son las vistas aéreas, con la City por un lado, y Canary Wharf por otro, con sus característicos skylines. Y, sobre todo, el majestuoso Támesis con sus orillas salpicadas por inmensos parques y monumentales edificios del siglo XIX.

En su conjunto representa un magnífico decorado para el desenvolvimiento de tramas repletas de ambiciones, envidias y traiciones en las que el sexo y las drogas (cocaína mayormente) están omnipresentes.

Será porque disfruto de Londres varias veces al año cuando visito a mi hija y a mis nietos en las vacaciones de medio término, o porque mi sobrino y una cuñada trabajan en la City y los veo siempre que puedo. El caso es que me recreo de cada plano exterior que transcurre en sus a menudo sinuosas y siempre peculiares calles o en su característico metro.

