El nuevo Estatuto Marco pilla a los médicos fuera de juego

De momento es un anteproyecto y, por lo tanto, le queda todavía un largo y tortuoso recorrido, sobre todo porque el lobby que representan tanto los colegios profesionales del colectivo médico, como los todopoderosos sindicatos médicos, no va a anteponer el interés general al particular, y seguirán luchando por tener, tal y como se lo han prometido en reuniones informales desde partidos conservadores y ultraconservadores, su propio norma; en otras palabras, este anteproyecto no es un traje a medida del colectivo médico como pretendían.

La gran fuerza del nuevo anteproyecto, y que será la baza a jugar por el Ministerio en las Cortes Generales, es el gran respaldo sindical y social que ha obtenido tras más de tres años de negociaciones, y es que hay que reconocerle al Ministerio —con su responsable al frente— que sindicatos tan dispares como CSIF o CC OO te firmen un anteproyecto es un tanto a su favor, aunque, quizás, el colectivo al que le sale el ‘saldo’ muy a favor es el gran colectivo de enfermería, que no solo se le reconocería como A1, sino que podría, a partir de cuando se aprobara, dirigir y gestionar centros hospitalarios y sociosanitarios, una incoherencia que hasta ahora se mantiene de manera absurda.

Temas tan importantes como la jubilación parcial o anticipada, que la jornada sea generalizada con un máximo de 35 horas en todo el sistema nacional, que las guardias no puedan sobrepasar de ninguna manera las 17 horas y la incompatibilidad de los cargos intermedios o jefaturas de servicio con la actividad privada cuando tengan dedicación exclusiva, o el reconocimiento del famoso ‘solape de jornada’ como tiempo efectivo de trabajo, son solo algunas de las materias que actualizan un estatuto que hace tiempo se quedó pequeño y encorsetado a la realidad social.

La nocturnidad se ampliará desde las 22.00 hasta las 07.00, junto a la conciliación de la vida familiar, la seguridad del personal tanto sanitario como no sanitario, o la apertura de la posibilidad de aumentar en un tramo (de 4 a 5) la carrera profesional. Estas son otras medidas que sin duda mejoran las relaciones laborales.

Con la firma del acuerdo del anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, la batalla de una parte del colectivo médico no ha terminado, al contrario, ha comenzado, ya que desde instancias sindicales y colegiales han entendido que lo que ha hecho la ministra Mónica García es hacerles una ‘declaración de guerra’ con esta firma.

Así que, a partir de ahora, a los muchos colectivos que piden que esta legislatura acabe cuanto antes, se sumarán colegios de médicos y sindicatos del ramo. «Muerto el perro, se acabó la rabia», dicen algunos dirigentes sindicales que ven en la ministra de Sanidad una extensión de Pedro Sánchez.