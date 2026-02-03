La barbarie

Estos artículos que se editan en medios informativos una vez a la semana, pueden llegar al lector sin noticias de algo, porque el agente que las produce es de una sobreactividad tal que, en los días entre escribirlos y publicarlos, se generan a chorro. Trump, por ejemplo, es uno de ellos… No pasa fecha en el almanaque sin alguna macabra – y macarra – ocurrencia por su parte, como puede ser la de inventarse un Comité de Paz que sustituya a la ONU, con el par de docenas de países satélites y lameculos, pero dónde (ya lo ha dicho) él sea el zar absoluto del invento; o la caza de niños inmigrantes de cinco años a la salida de la escuela, o a sacar de sus casas a sus familias a rastras, o de matar a la madre o el ciudadano ejemplar que intente impedirlo, para luego acusarlos de terroristas.

Sin embargo, como una débil luz en una tenebrosa oscuridad, ha saltado una noticia que constituye el chispazo de una esperanza, por frágil que ésta sea, y es que, por una primera vez, sus congresistas republicanos se han unido a los demócratas para rechazar los feroces e irracionales recortes que la Casa Blanquisucia de Trump está llevando a efecto. Bueno, algo es algo… Aunque la pesadilla del daño ya ocasionado está muy lejos de poder subsanarse: se ha cargado las energías limpias; todo sobre la biodiversidad; todas sus Agencias del Medicamento; las de Control Epidémico; los Institutos Nacionales de Salud… y mantiene a un antivacunas cerril, como R. Kennedy, de jefe de la cosa, que quiere matar los virus con la lejía de lavar la ropa.

Las subvenciones a las investigaciones científicas se las ha quitado a las tales, para ponerlas en manos de los asesores nombrados por él, que no tienen ni zorra idea, pero que “combate los valores antiamericanos”, y las reparte entre terraplanistas, los enemigos acérrimos de Darwin, y las sectas religiosas más ortodoxas y fundamentalistas, que se llaman cristianas practicando el anticristianismo… La guerra abierta contra prestigiosas universidades, como Columbia, Harward, California, etc., por su aperturismo avanzado, va a proseguir a pesar de los fallos de los tribunales frente a sus irracionales medidas. Lo ha dicho él mismo, no me lo estoy inventando yo… El acoso que está sufriendo la cultura humanista en EE.UU. es inmenso, y ya han caído un 20% los estudiantes extranjeros con respecto al último curso, con el aplauso del odio del propio presidente.

El mismo cernícalo que ha dado de baja a su país de la OMS, y que está abandonando 66 agencias científicas internacionales, de las que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático es el principal, por la importancia que tiene para el planeta y para toda la humanidad… Los tiempos de cerrazón nacionalista-populista y de irracionalidad cultural y de conocimientos van a continuar durante el futuro previsible, y los daños serán generacionales. El columnista Javier Sampedro, en un pormenorizado análisis en El País, dice, y con mucha razón, que todo traerá muchas y muy graves consecuencias. Y yo también así mismo lo temo.

Y hago votos para que este detalle, y destello, de que hasta los congresistas republicanos rechacen los recortes de su líder en investigación, mano a mano con los demócratas, sea el principio de una resistencia que ponga coto y freno a la barbarie desatada por Trump… Si no, lo veo como el primer simio de aquella distópica película El Planeta de los Simios, en que Tim Barton señaló el ocaso de Norteamérica con la simbología de lo que quedaba de la Estatua de la Libertad semienterrada en una playa desolada y arrasada… El fin de unos tiempos, aunque para unos sean más finales que para otros.

Pero sí que, en mayor o menor grado, afectará a todo nuestro mundo conocido… EE.UU. es la primera potencia, también en democracia, de la tierra, cuya influencia geopolítica es innegable… En la actualidad está des-gobernada por la encarnación de un personaje loco, ególatra y destructivo, que quiere ser Rey de Reyezuelos en todo el planeta, sometiendo todo orden y toda ley a su capricho y voluntad. Lo que quiere, lo toma, y lo demás se lo reparte con otros simios bélicos con poder, asimilando a todos los mandriles y micos que le bailan el agua a su círculo de influencia, por un capazo de cacahuetes a repartir entre ellos (Miley, Orban, Erdogán, Netanyahu…), y una falange de partidos mafiosos de extrema derecha al mando de mafiosos orangutanes: El Planeta de los Simios.

Este es el panorama mundial que nos aflige en la actualidad. Y el camino emprendido, no solo lleva a la destrucción de nuestra civilización, entendida como tal, sino también a la propia autodestrucción de los mismos EE.UU… Lo que Charlton Heston encontró, bien puede ser lo que va a dejar Trump de herencia para lo que quede de humanidad con principios y valores; y con capacidad de pensar: la dictadura de la animalidad; y al carajo la racionalidad, como berrea el de la motosierra… Yo no quisiera verlo, pero mucho me temo que voy a tragarme el principio de la nueva Caída – otra vez – de Occidente. Me guste o no…

También me viene cierta semejanza con el Apocalipsis de San Juan: la guerra, el hambre, la peste, la muerte… actuando de la mano de la Bestia, del Anticristo… “Y Satanás será soltado durante un lapso de tiempo”, se dice en el Versículo 20… “y arrastrará consigo a todos los reyes de la tierra”, también aclara más adelante. Igual ha llegado ese tiempo, o igual no. Pero hablo con personas la mar de normales en apariencia, y me ponen los pelos de punta el oírlos alinearse (y alienarse) con un Trump, y con cuantos subhumanos le jalean y acompañan… Y no sé dónde esconderme.

…Y le pido a ese mismo san Juan, si no tiene inconveniente, claro, que me busque algún agujero en el que acomodar mi pobre ser, porque no quiero ver ese espectáculo desde ningún palco… Que me trague la tierra, o una ballena, o me lleve algún carro de fuego, pero que me quite de en medio…