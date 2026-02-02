Estrategia contra la Pobreza: falta de credibilidad del PP

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su última sesión la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028. Es esta la primera vez que el Ejecutivo de López Miras se plantea una Estrategia propia, a pesar de que los datos sobre pobreza en nuestra Región imponían desde hacía tiempo la necesidad de un Plan de actuación con objetivos claros y presupuestariamente sostenido en el tiempo. Tasas AROPE del 39,3% en 2015 -con un diferencial de 10,6 puntos porcentuales con la media estatal- y del 33,8% en 2019, que nos situaban en el grupo de cabeza de las CC AA, lo hacían más que imprescindible.

Hoy, seis años más tarde, seguimos manteniendo tasas de pobreza inadmisibles. En 2024 el 32,4% de la población -casi dos puntos más que el año anterior- se encontraba en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, la tercera mayor tasa del país. Casi el 10% está en situación de pobreza severa, segunda tasa más alta, y la pobreza infantil alcanza el 40,7%.

En estas circunstancias, pues, bienvenido sea un Plan de actuación que afronte de manera decidida este drama humano, social y personal, que es la pobreza. No obstante, mucho tendrá que empeñarse el Gobierno regional del PP para ser creíble y, en cualquier caso, eficaz, a tenor del recorrido de otros planes y estrategias en muy diversos ámbitos que apenas avanzan más allá del día del anuncio. A ello se añade el escaso compromiso mostrado hasta ahora en la lucha contra la pobreza, reflejado tanto en las políticas desarrolladas, como su limitada ejecución presupuestaria.

Por poner solo dos ejemplos, de entre los muchos existentes, la consejera Ruiz tiene consignada en los presupuestos de 2025 una partida denominada «Ayuda asistencial básica a unidades familiares con menores a cargo en situación de pobreza», dotada con casi seis millones de euros de los que no se ha ejecutado ni un céntimo a fecha de noviembre de 2025 -último dato publicado-. Asimismo, hay otra partida de dos millones destinada a las Corporaciones Locales para «impulso de los Servicios Sociales de Atención Primaria», igualmente sin tocar.

No obstante, no ha perdido tiempo ni ocasión la consejera para criticar al Gobierno central, asegurando -en contraposición, se supone, a lo que ahora presenta el ejecutivo regional- que este carece de una estrategia estatal, a pesar de que España es uno de los países de la UE con mayor tasa AROPE.

Sin embargo, ella misma sabe que en 2019 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023, que ha tenido continuidad en la actual Estrategia 2024-2030. Ambas han sido impulsoras, entre otras medidas, de la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que en la Región de Murcia ha beneficiado a casi 34.000 hogares y 118.734 personas; una circunstancia que el Gobierno regional del PP ha aprovechado para recortar a más de la mitad el presupuesto de la Renta Básica de Inserción, en lugar de complementar la cuantía del IMV y contribuir así a paliar la de falta de recursos de muchos hogares.

Hablamos también del Plan de Escolarización 0-3 años con más de 4.000 nuevas plazas públicas creadas en la Región gracias a una aportación presupuestaria estatal que supera los 48 millones de euros. Pero hablamos también del incremento del Salario Mínimo Interprofesional y de la revalorización anual de las pensiones y otras prestaciones estatales, medidas que han tenido un impacto relevante en la reducción de la pobreza monetaria a nivel estatal, hasta prácticamente la mitad -del 42,6 al 19,7% según un informe de CC OO.

Mal precedente, Conchita, que en un asunto que exige la colaboración entre administraciones -más aún cuando los presupuestos que manejas proceden en buena parte del Estado y del Fondo Social Europeo- pongas más interés en lanzar una puya a Sánchez que en convencernos de que, esta vez, la lucha contra la pobreza va en serio.