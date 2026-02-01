Opinión | El canal del funcionario
Con VOX en Aragón el Ebro más cerca de Murcia.
Ni tan siquiera penaliza a VOX en Aragón no negar que con Abascal en el gobierno de España, el Trasvase del Ebro al levante español resucitaría como Ave Fénix.
El próximo domingo se celebran elecciones en la comunidad aragonesa, pero indirectamente también aquí, en Murcia, la poderosa industria agrícola murciana va a seguir, ante la imposibilidad de votar -ya les gustaría- minuto a minuto los resultados aragoneses, y es que si se cumplen todas las encuestas, y VOX sigue creciendo y sus votos son fundamentales para reconfigurar el gobierno, el grupo ultra pondrá la primera piedra del trasvase para cuando Abascal llegue al poder, y así tener una rendija abierta a devolver a la comunidad agrícola murciana todo el apoyo social, económico y mediático que han puesto a disposición de VOX en estos años en forma de Trasvase del Ebro.
En Murcia, VOX cuenta con una figura imprescindible en materia hídrica, un gran defensor del Trasvase del Ebro, el ex presidente Garre, y que no para de recordarle al actual presidente aragonés, Azcón, que las aguas del río más caudaloso de la península, no son de ninguna comunidad, sino del estado.
Así que si se cumplen las previsiones y VOX aumenta su peso en la política aragonesa, el empresariado agrícola murciano enviará su factura a Abascal.
La Chunta, los partidos regionalistas aragoneses y la izquierda empezarán a recuperar aquellas movilizaciones que echaron para atrás aquel primer intento de trasvase, y que recordemos, terminó enterrando el propio Mariano Rajoy, por lo que el partido popular seguramente de nuevo tendrá que fotografiarse.
Quizás, solo quizás, los agricultores murcianos este domingo por la noche terminen cantando: “El Trasvase del Ebro no estaba muerto, estaba de parranda”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los patinetes eléctricos en Murcia tendrán que estar registrados desde hoy
- Dos turistas se recorren Murcia en camper de cabo a rabo y alucinan con las callejuelas del casco histórico
- ¿Cuándo acabará el temporal de viento en la Región de Murcia? Esta es la previsión
- Estas son las calles cortadas en Murcia por la maratón de este domingo
- Estos son los festivos de febrero en la Región de Murcia
- Las cuadrillas toman Tallante este fin de semana en la Feria ‘Cartagena Oeste en Flor’
- La CHS abre expediente sancionador al Ayuntamiento de Cartagena por la parcela de Los Mateos
- Adjudican el proyecto para conectar la A-30 y el Arco Noroeste a través de la autovía del Reguerón