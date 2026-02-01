Con VOX en Aragón el Ebro más cerca de Murcia.

Ni tan siquiera penaliza a VOX en Aragón no negar que con Abascal en el gobierno de España, el Trasvase del Ebro al levante español resucitaría como Ave Fénix.

El próximo domingo se celebran elecciones en la comunidad aragonesa, pero indirectamente también aquí, en Murcia, la poderosa industria agrícola murciana va a seguir, ante la imposibilidad de votar -ya les gustaría- minuto a minuto los resultados aragoneses, y es que si se cumplen todas las encuestas, y VOX sigue creciendo y sus votos son fundamentales para reconfigurar el gobierno, el grupo ultra pondrá la primera piedra del trasvase para cuando Abascal llegue al poder, y así tener una rendija abierta a devolver a la comunidad agrícola murciana todo el apoyo social, económico y mediático que han puesto a disposición de VOX en estos años en forma de Trasvase del Ebro.

En Murcia, VOX cuenta con una figura imprescindible en materia hídrica, un gran defensor del Trasvase del Ebro, el ex presidente Garre, y que no para de recordarle al actual presidente aragonés, Azcón, que las aguas del río más caudaloso de la península, no son de ninguna comunidad, sino del estado.

Así que si se cumplen las previsiones y VOX aumenta su peso en la política aragonesa, el empresariado agrícola murciano enviará su factura a Abascal.

La Chunta, los partidos regionalistas aragoneses y la izquierda empezarán a recuperar aquellas movilizaciones que echaron para atrás aquel primer intento de trasvase, y que recordemos, terminó enterrando el propio Mariano Rajoy, por lo que el partido popular seguramente de nuevo tendrá que fotografiarse.

Quizás, solo quizás, los agricultores murcianos este domingo por la noche terminen cantando: “El Trasvase del Ebro no estaba muerto, estaba de parranda”.