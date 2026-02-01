Urdangarin, tractores y párrafos ininteligibles

El director de cine Alejandro Amenábar durante el rodaje de 'El cautivo' con Julio Peña, que interpreta en la película a Miguel de Cervantes. / Lucía Faraig

Cine. He visto la película El cautivo, de Amenábar. Me ha parecido, mala, me ha aburrido y no creo que aporte nada al conocimiento de Miguel de Cervantes, o sea que si era o no homosexual es algo que no sé para qué demonios había que hacer una película para contarlo. Eso en cuanto al guion. Y en lo demás, como dijo Shakespeare ‘Much ado about nothing’, en su versión española, es decir, ‘Mucho ruido y pocas nueces’. Bien las localizaciones, muy bien el actor Miguel Rellán, que ya está muy mayor, pero cada vez que aparece en la pantalla todo gana. Y la impresión general es que el director se ha metido en un berenjenal y le ha faltado chicha.

Encoge. Una mujer en la carnicería: «Ponme el pollo más grande que tengas y pártemelo para freírlo. Hija, es que luego lo echas al aceite, empieza a encogerse y se queda en ‘na’».

Faltó. Con todo respeto a las creencias de cada uno, da la impresión de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería haber acudido a la misa de Huelva en recuerdo de los fallecidos en el accidente de tren. Si no le va el catolicismo, siempre puede tener una actitud de respeto a los que crean. La tragedia ha sido tan grande que estar junto a las familias de las víctimas habría sido lo indicado, allí, en misa, o en cualquier otro lugar en el que se hubieran reunido.

Libros El otro día me compré el libro Baudolino, de Umberto Eco. Una vez leído El Péndulo de Foucault, que me pareció un rollazo lleno de pedantería, debería haber respetado mi vieja idea de que, en lo que a narrativa se refiere, este autor, con El nombre de la rosa, acabó su capacidad de contar historias. Pero la curiosidad pudo conmigo, y ya he descubierto que Baudolino es otro tocho lleno de demostraciones de sus conocimientos históricos, y de párrafos materialmente ininteligibles, con abundancia de latinajos, de términos perdidos en el correr de los años y de ganas de fastidiar al lector medio. Sin embargo, sus ensayos sí son interesantes: por ejemplo, La obra abierta es un librito que muchos deberían leer para aprender a acercarse al arte contemporáneo.

No le salen las cuentas. Las manifestaciones de los agricultores, el jueves, se han extendido a toda España. Este periódico publicó el viernes una crónica detallada de las de nuestra Región y también de las ocurridas en otras comunidades autónomas, entre ellas, la de La Rioja, con una fotografía que expresaba de modo muy explícito el sentir de los hombres del campo. En ella se veía un tractor con una pancarta a todo tamaño en la que se podía leer la siguiente frase: «Estoy hasta los cojones de poner de mi bolsillo».

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Declaraciones. No sé si lo hará por dinero o por el gusto de largar todo lo que ha llevado dentro durante los últimos años, pero Iñaki Urdangarin ya ha concedido varias entrevistas a revistas y periódicos. En una de ellas explicaba su experiencia como preso, y la verdad es que lo de pasarse casi mil días en una cárcel más solo que la una tuvo que ser duro, después de vivir una vida de lujo y esplendor en su casoplón de Barcelona (seis millones y medio de euros pagó por el palacete, que, dice, se los prestó su suegro). Es aconsejable no casarse con princesas o infantas si no eres ya rico por familia, que luego pasa lo que pasa, te dedicas a sacar pasta de donde sea, y acabas en la cárcel.

Jardinero. Por la mota del río van dos hombres de unos cuarenta años andando y charlando. Uno le dice a otro: «Lo del ChatGPT me tiene ‘flipao’. Lo mismo le pregunto una cosa profesional, de Derecho o de lo que sea, que cualquier otra y siempre me responde. El otro día le consulté si debería abonar unos esquejes de rosales que he plantado, y me dijo que no, que hasta que no llegue la primavera y tengan los brotes al menos cinco centímetros no debo ponerles abono. Se lo sabe todo, tío».

Carlos Alcaraz logra una victoria histórica en Australia / JOEL CARRETT

Tenis. Cuando escribo esto acabo de pasar una mañana con el alma en vilo. He seguido el partido entre Alcaraz y Zverev y ha habido un momento que no daba un euro por la piel del de El Palmar. Se le notaba que le dolía la pierna y que no controlaba la situación. Pero, se ha superado y ha ganado. Ese muchacho vale mucho. Ahora, a ver la final.

Tabaco malo. En la tele salen los del grupo Celtas Cortos, que van a hacer algo nuevo. ¿Alguno de ustedes ha fumado cigarrillos ‘Celtas Cortos’? Yo sí, en la mili. A veces sacabas verdaderas astillas de madera de aquellos cigarrillos. Qué horror, visto ahora.