Ahora que ya acaba el mes que estrena el año ,estamos llegando a la cumbre que no es otra que la cuesta de Enero.

Después de la vorágine navideña de compras, regalos, salidas , comidas, fiestas y demás ágapes ; los bizum ardiendo, nuestra tarjeta fundida sacando la lengua de extenuación y con la cuenta bancaria en rojo; se va dejando atrás lo difícil.

Así, nuestro deseo máximo es que llegue el mes de febrero y su nómina para recuperarnos ; hace que la cuesta de enero tenga una expresión muy clara: cuánto cuesta esta cuesta !

Y tiene esa denominación ,porque también cuesta aceptar en el nuevo 2026, hoy día tantos avatares a nuestro lado, pues cuesta aceptar las inundaciones una tras otra en los últimos meses, la grandes nevadas, ventoleras, las tormentas, las mangas marinas, etc.

Pero eso sí que forma parte de la normalidad dura de los inviernos, pero lo que verdaderamente cuesta es ver la subida generalizada de impuestos ; ya sea el gas, el agua ,la luz ,el IBI, el impuesto de circulación y todas las demás calamidades económicas que nos esperan cada año siempre.

Lo que si se diluye tras este mes, es la subida de una pensión de un dos y poco o del sueldo cuando realmente el IPC y el coste de la vida siempre lo supera y siempre año tras años cuesta aceptar perder poder adquisitivo.

Cuesta también , viendo el mundo del 2026 ,ver a Turmp como se quiere adueñar de Groenlandia, comprarla o invadirla ;le da igual como si fuera su patio de casa. Cuesta ver como desmontaba una salvaje dictadura de Maduro con presos políticos y falta de libertades ,apoyado por unos gobiernos y puesta de perfil de otros, pero lo ha quitado simplemente para su explotación petrolífera dejando a parte o todo el régimen chavista asesino al frente, donde si tenemos dignidad ,no podemos mirar atrás ni de lado.

El americano ególatra, por supuesto creyéndose el sherif del mundo y bajo la apariencia de derrocar regímenes y dictaduras busca el petróleo y el control nuclear de Irán, las tierras raras de Ucrania o el control militar de Groenlandia.

Cuesta a ver cómo hay un tirano en Europa llamado Putin , que de toda la forma impune posible, machaca Ucrania un día sí y otro también , con el beneplácito de todos y sobre todo con la desprotección a la población.

Cuesta ver que todavía no hay ninguna organización que luche por Ucrania ,que se manifieste por ella y que haga campañas por Ucrania libre; es una pena que los ucranianos no se llamasen gatzaties palestinos.

Y cuesta ver en el patio casero como un hombre le quita la vida al amigo de su hijo sin saber por qué ni por qué no, cuesta ver como un día tras otro siguen siendo asesinadas mujeres por el hecho de serlo y degolladas delante de los hijos, cuesta ver como se nos va el dinero en mordidas o corrupción y no se revisan nuestra red ferroviaria , consiguiendo que muera gente inocente y toda la población tenga un pánico a montarse en tren.

Y lo que más cuesta es saber que todo ,todo ,todo ,todo está invadido por la política, por la polarización y el sectarismo.

Ahí sí que seguimos en pañales y la cuesta de enero será cuesta de febrero ,marzo ,abril, hasta el 31 de diciembre.

Y a mí todo esto me cuesta aceptarlo.